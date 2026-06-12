美伊 | FOCUS | 五小時「翻大餅」，「托市」SpaceX

他本想仗劍走天涯，卻陷入「政策翻大餅（flip-flop）」－－說的正是短短5小時內，從揚言「痛擊伊朗」到宣布「取消空襲」的特朗普。已公開與之決裂的福克斯前名嘴卡爾森（Tucker Carlson），就將侵侵預告美伊最快「本周末」簽署協議，稱為「第39次發帖（這麼說）」。盡管如此，美股三大指數聞聲收復前一交易日的全部失地，齊為周五（12日）掛牌的巨無霸SpaceX「托市」。

早上稱「痛擊」，中午改「取消」

「美國今晚將痛擊伊朗的所有（海空、雷達、反艦及所有攻防設施）」，「不久的將來佔領哈爾克島和其他石油基礎設施，並完全控制他們的石油和天然氣市場」，在周四（11日）清晨放出上述狠話後，特朗普當天中午突然180度大轉彎，宣布「取消軍事打擊」並暗示跟伊朗最高層達成協議，刺激美股三大指數短短兩分鐘內齊齊反彈逾1%，最終全數收復上個交易日失地。

短短5小時內，特朗普從揚言「痛擊伊朗」到宣布「取消空襲」。

不過，此說法遲遲未獲伊朗官方公開證實，伊朗外交部發言人巴格海伊最新稱，尚未就協議做出最終結論，更指如果伊朗如因壓力和威脅而放棄原則立場，「一年前就會如此」，並警告船隻應避免經過霍爾木兹海峽。

德黑蘭超限戰，意在長久戰略平衡

事實上，即使美伊真的如特朗普所說在歐洲簽署文件，充其量不過是同意延長停火、開放海峽、繼續談判之類的備忘錄，而絕非休戰協議。而為了將伊朗留在談判桌，美國據報擬允許德黑蘭以變通的手法，動用存放在卡塔爾等地的受限資金，規模或超160億美元。

相比艱難求存的眼下苦況，對伊朗更重要的，是確保長久的戰略平衡。

不過，如此「小恩小惠」對原油出口收入暴跌的伊朗而言，只是杯水車薪。數據顯示，伊朗5月對中國出口原油數量已從2月的每日180萬桶暴跌至16萬桶，而總出口亦僅得每日40萬桶。相比艱難求存的眼下苦況，更重要的，是確保長久的戰略平衡。

如意算盤落空，最後王牌美股繁榮

從此角度看，伊朗不僅不會輕易放棄4月公布的10項停戰條款，更會利用特朗普的軟肋爭取利益最大化，其最新放風正評估將SpaceX及其旗下星鏈（Starlink）納入潛在軍事目標清單，即是明證。

美股三大指數周四齊漲，為周五掛牌的巨無霸SpaceX「托市」。

耐人尋味的是，早在特朗普周四中午又一次TACO前一小時，社媒X上就有神秘爆料稱，總統可能會接到銀行家的電話，而因應SpaceX上市取消預告的空襲。暫且不論「got a call 」的說法是真是假，但原本設想複製「委內瑞拉模式」迅速擊潰伊朗、繼而施壓中國、調停俄烏、贏得中期選舉的侵侵，如今被中東地緣的泥潭死死拖住，赫然發現手中僅剩最後一張王牌－－美股繁榮。《土撥鼠之日》般的輪迴戲碼還能演多久？按Polymarket的押注，本月底前達成美伊永久和平協議的概率僅為28%。

撰文:金子安

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