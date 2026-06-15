SpaceX | FOCUS | 納指改規+奇葩解禁，SpaceX「接盤俠」誰屬

實現多行星文明、探尋宇宙本質、將意識之光延至眾星——試問地球上還有哪間上市公司，標榜如此震古爍今的使命？從此角度看，若質疑尚未盈利的SpaceX市值突破2.1萬億美元，可謂想象力欠奉，亦不難明白科技股「盟主」納指100，何解為其量身定制「入指」規則，然而⋯⋯

量身定制，快速「入指」

萬眾矚目的SpaceX上市首秀，以股價高收19%、市值突破2.1萬億美元、馬斯克榮膺人類史上首位「萬億（美元）富豪」而完美謝幕。隨著羅素1000、MSCI、納指100將分別於IPO+5、+5、+15交易日後，將其納入指數，意味眾多追蹤上述指數的ETF、共同基金將強制買入SpaceX，任何持有相關ETF/共同基金的投資者，也將間接成為SpaceX股東。

納指100搶先將市值排名前40新上市公司的納入門檻降低至IPO+15個交易日

能參與太空、AI的偉大征程，難道不是一種祝福？但關鍵字在於「回報」。儘管SpaceX畫下的總潛在市場(TAM)大餅，高達28.5萬億美元（僅AI企業應用就達22.7萬億美元），但看看公司首季虧損42.76億美元（AI業務營業利潤率錄-302%），盈利前景、技術突破能否支撐起早已「to the moon」的股價、市值？

從患上FOMO（Fear Of Missing Out，錯失恐懼）的散戶首日斥逾億美元掃貨看，若未來一兩周SpaceX漲勢不減，理論上意味被動流入的資金將高位接貨，背後推手正正是制定規則的指數公司。

被動資金完美接盤解禁股

過往，新股納入指數前都有一段時間的觀察期(seasoning period)，例如標指、納指100分別為12個月、3個月，以確保完成價格發現與穩定過程。如今，納指100搶先將市值排名前40新上市公司的納入門檻降低至IPO+15個交易日，相當於人為向SpaceX輸送流動性，為一級市場投資者鎖定收益保駕護航。

一級市場投資者是誰？除了毋庸置疑的馬斯克及SpaceX員工外，還包括對沖基金、創投公司、家族辦公室甚至大學。值得留意的是，根據SpaceX的招股書，常見的180天禁售期，被放寬至上市後首份業績報告公布之後（預計最早7月底），內部人士可出售不逾20%符合條件的禁售股（如股價屆時較招股價高出30%，可額外出售10%）。而在IPO後的第70、90、105、120、135天，還可分別解禁7%股份。

示威人士在曼哈頓時代廣場的納斯達克總部抗議SpaceX上市 (AP)

根據納指100新規，SpaceX的權重上限為流通股的三倍，換言之，原始股東愈出售，流通股份愈增加，SpaceX所佔權重愈高，被動資金須購入的規模就愈大。

特斯拉爆炒納入早有先例

此會否推動投機者趁SpaceX正式「入指」前搶先price in？回想跟馬斯克同有淵源的特斯拉於2020年12月21日納入標指前，創下695美元的歷史新高，但正式加入當天，股價卻收跌6.5%。

對SpaceX而言，大佬收割散戶的完美閉環並非危言聳聽。(AP)

同樣的警示出現在港股，AI大模型雙雄智譜(02513)及MiniMax(00100)，自1月掛牌，股價短短3、4個月就分別飆升逾16倍及7倍，被視為納入科指大熱。惟兩者如今雙雙較高位大幅回吐，以上周一（8日）正式加入計，MiniMax在過去的一周更暴挫17%。

對SpaceX而言，當史上最瘋狂的造富奇跡、最不加掩飾的制度泵水、最別出心裁設計的禁售條款疊加在一起，大佬收割散戶的完美閉環並非危言聳聽。

撰文：金子安

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