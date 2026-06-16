  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

中國經濟 | FOCUS | 車市砸盤消費轉負，靈活就業急需托底

16/06/2026

　　中國5月消費驚現大流行以來首次萎縮，罪魁禍首直指汽車銷售。儘管除汽車以外的零售額仍錄正增長，但結合居民首5月貸款劇減6314億元人幣，以及機構預測內地靈活就業人數今年料達3.2億，足見須出台針對性措施穩定內需、就業基本盤。

 

汽車零售跌幅，4年最差表現

 

　　工業、消費、固投三大數據，繼4月全數遜於預期後，5月續整體偏弱，其中以社會消費品零售總額按年跌0.6%（預期：持平），錄2022年12月以來首次轉負最是吸睛。

 

　　細看分項，最大拖累為汽車類零售額，按年跌16.1%錄2022年5月以來最差表現，折射以舊換新補貼/購置稅減免退坡、核心原料成本上升、車企利潤跌至臨界點的多重衝擊。若拋開寒風中的車業，5月汽車以外消費品零售按年微增1.1%。

 

中國經濟 | FOCUS | 車市砸盤消費轉負，靈活就業急需托底

5月汽車類零售額按年跌16.1%，錄2022年5月以來最差表現。(AP)

 

　　蔚來(09866)創始人李斌近日就公開警告，今年國內汽車銷量或跌15%至20%，呼籲業界做好心理準備。資本市場早已提前反映，過去一個月計，理想(02015)、蔚來、零跑(09863)、比亞迪(01211)、賽力斯(09927)分別重挫25%、17%、16%、13%、12%。

 

悅己剛需，蜜雪大疆排長龍

 

　　與這股寒流形成強烈對比的，是微觀市場上的「局部高溫」。就在上月底，全球最大的蜜雪冰城(02097)旗艦店在南京揭幕，人們不惜排隊一兩個小時，只為一份9元的「粉黛春山聖代碗」。同樣的場景還出現在大疆新發售的雲台相機Osmo Pocket 4，不但滬深門店大排長龍，天貓旗艦店亦現逾110萬人「蹲守」搶購。

 

中國經濟 | FOCUS | 車市砸盤消費轉負，靈活就業急需托底

全球最大的蜜雪冰城旗艦店在南京揭幕，吸引人們大排長龍。(AP)

 

　　上述現象放在居民短期貸款（主要為消費貸）連續兩月負增長的大背景下，再次印證其資產負債表去槓桿的同時，「悅己」剛需仍在。

 

未來掌控感缺失，累消費信心

 

　　儘管如此，Osmo Pocket 4的熱賣，被另類解讀為自媒體興起效應，這似乎呼應了近日發布的《2025中國藍領群體就業研究報告》，其中預測中國靈活就業人員今年將升至3.2億人，佔城鎮就業逾四成。

 

中國經濟 | FOCUS | 車市砸盤消費轉負，靈活就業急需托底

《2025中國藍領群體就業研究報告》預測，靈活就業人員今年將升至3.2億人。

　　

　　報告指，包括網絡主播，以及外賣員、網約車司機、貨車司機、家政等的就業群體，面臨「生存無憂、發展受限」的結構性困境，缺乏對未來的掌控感。換言之，穩定性不足，勢拖累其消費信心。

 

　　這顯示，儘管中國經濟動能向新、結構向優明顯，但當新質生產力敘事短期難以對沖傳統內需退場的下行壓力，政策恐急需「雙管齊下」提振、托底。

 

撰文：金子安

【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

06603

IFBH

8.050

異動股

01108

凱盛新能

2.850

異動股

02252

微創機器人－Ｂ

22.200

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06603 IFBH
  • 8.050
  • 01108 凱盛新能
  • 2.850
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 22.200
  • 01888 建滔積層板
  • 81.500
  • 00148 建滔集團
  • 97.100
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 716.000
  • 目標︰$794.50以上
  • 02318 中國平安
  • 56.200
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 2.860
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.120
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.960
  • 目標︰$16.20
人氣股
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.270
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.440
  • 00388 香港交易所
  • 385.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 108.300
  • 00005 滙豐控股
  • 147.400
報章貼士
  • 01776 廣發証券
  • 17.520
  • 目標︰--
  • 00522 ASMPT
  • 186.000
  • 目標︰$220.00
  • 09987 百勝中國
  • 344.400
  • 目標︰$450.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2026 09:27  《異動股》建滔積層板低開半成，遭大股東建滔集團折讓逾11%減持套現百億

17/06/2026 09:23  恒指高開1點報24495，建滔積層板遭折讓減持低開半成，聯想回吐領跌

17/06/2026 09:20  《新股掛牌》SENASIC首掛開高逾72%每手賺2648元，超購逾5000倍中籤率僅2%

17/06/2026 09:15  《盤前攻略》議息結果前夕美股提高戒心，港股料低位爭持觀望息率去向

17/06/2026 08:40  【開市Ｇｏ】特朗普強調霍峽永遠免費通行，四新股同步招股，建滔積層板大股東抽水過百億

17/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入34.63億元，買盈富基金沽騰訊

17/06/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削Minimax目標首予零跑買入，花旗微升百勝中國目標

16/06/2026 16:28  《財資快訊》美電升報7.8328，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 建滔積層板遭建滔集團折讓約11%減持套現近118億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 ｜ 市場聚焦沃什任內首次議息會，納指回吐307點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 特朗普強調霍峽永遠免費通行，四新股同步招股，建滔積層板大股東抽水過百億新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

被抹殺的價值
人氣文章

熱話 Feature

警務處「電子交通告票平台」推出新功能：查閱違例泊車照片、提出爭議
人氣文章

智城物語．方展策

AI自我改進升級？Anthropic上市前夕警告AI失控風險！主張暫停前沿模型研發，掀利益衝突爭議
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

與父親細味精緻美饌：煙三文魚迷你脆筒、烤美國牛柳、軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉，石屎森林下靜享植物美學
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

送別鍾景輝 King Sir｜香港戲劇的磐石，舞台的僕人
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性，不單是生理慾望；夫妻沒有性生活，可能沒有了甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人健康｜吳婉芳二仔胡智同健身室嚴重意外，撕裂胸肌急做手術：為甚麼是我？
人氣文章
健康營養素｜魚油不只護心，每日適量補充改善胰島素阻抗
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 09:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 09:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 09:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2026 09:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股17/06/2026
今日焦點股 | 建滔積層板遭建滔集團折讓約11%減持套現近118億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

白宮內的八角籠與青年人的選票

16/06/2026 17:31

大國博弈

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客...

15/06/2026 18:18

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區