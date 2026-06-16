中國經濟 | FOCUS | 車市砸盤消費轉負，靈活就業急需托底

中國5月消費驚現大流行以來首次萎縮，罪魁禍首直指汽車銷售。儘管除汽車以外的零售額仍錄正增長，但結合居民首5月貸款劇減6314億元人幣，以及機構預測內地靈活就業人數今年料達3.2億，足見須出台針對性措施穩定內需、就業基本盤。

汽車零售跌幅，4年最差表現

工業、消費、固投三大數據，繼4月全數遜於預期後，5月續整體偏弱，其中以社會消費品零售總額按年跌0.6%（預期：持平），錄2022年12月以來首次轉負最是吸睛。

細看分項，最大拖累為汽車類零售額，按年跌16.1%錄2022年5月以來最差表現，折射以舊換新補貼/購置稅減免退坡、核心原料成本上升、車企利潤跌至臨界點的多重衝擊。若拋開寒風中的車業，5月汽車以外消費品零售按年微增1.1%。

5月汽車類零售額按年跌16.1%，錄2022年5月以來最差表現。(AP)

蔚來(09866)創始人李斌近日就公開警告，今年國內汽車銷量或跌15%至20%，呼籲業界做好心理準備。資本市場早已提前反映，過去一個月計，理想(02015)、蔚來、零跑(09863)、比亞迪(01211)、賽力斯(09927)分別重挫25%、17%、16%、13%、12%。

悅己剛需，蜜雪大疆排長龍

與這股寒流形成強烈對比的，是微觀市場上的「局部高溫」。就在上月底，全球最大的蜜雪冰城(02097)旗艦店在南京揭幕，人們不惜排隊一兩個小時，只為一份9元的「粉黛春山聖代碗」。同樣的場景還出現在大疆新發售的雲台相機Osmo Pocket 4，不但滬深門店大排長龍，天貓旗艦店亦現逾110萬人「蹲守」搶購。

全球最大的蜜雪冰城旗艦店在南京揭幕，吸引人們大排長龍。(AP)

上述現象放在居民短期貸款（主要為消費貸）連續兩月負增長的大背景下，再次印證其資產負債表去槓桿的同時，「悅己」剛需仍在。

未來掌控感缺失，累消費信心

儘管如此，Osmo Pocket 4的熱賣，被另類解讀為自媒體興起效應，這似乎呼應了近日發布的《2025中國藍領群體就業研究報告》，其中預測中國靈活就業人員今年將升至3.2億人，佔城鎮就業逾四成。

《2025中國藍領群體就業研究報告》預測，靈活就業人員今年將升至3.2億人。

報告指，包括網絡主播，以及外賣員、網約車司機、貨車司機、家政等的就業群體，面臨「生存無憂、發展受限」的結構性困境，缺乏對未來的掌控感。換言之，穩定性不足，勢拖累其消費信心。

這顯示，儘管中國經濟動能向新、結構向優明顯，但當新質生產力敘事短期難以對沖傳統內需退場的下行壓力，政策恐急需「雙管齊下」提振、托底。

撰文：金子安

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