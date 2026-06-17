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陸家嘴論壇 | FOCUS | 上海落子「境內離岸」，分流香港大茶飯？

17/06/2026

　　有「中國金融改革風向標」之稱的2026陸家嘴論壇周三（17日）揭幕，期間重磅發布的《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》（下簡稱《方案》）明確提出，在浦東開展離岸金融先行先試，劍指人民幣國際化的三大支柱——貿易結算、投資融資、資產管理，會否分流香港的大茶飯？

 

人幣從「貿易貨幣」走向「金融貨幣」

 

　　念念不忘，必有迴響。去年6月陸家嘴論壇上，央媽掌門潘功勝在八大金融開放舉措中提及的「發展自貿離岸債」，今年再獲寫入最新《方案》，列為上海離岸金融首批試點業務之一。見微知著，此正正是當局推動人民幣從「貿易貨幣」向「金融貨幣」躍升的意圖所在。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 上海落子「境內離岸」，分流香港大茶飯？

人民銀行行長潘功勝宣布，在上海自貿區啟動離岸人民幣外匯交易試點。

 

　　眾所周知，香港一直被視為全球離岸人民幣業務樞紐，而資金自由流動、貨幣自由兌換這一天然優勢，去到同樣是金融中心的上海，即變得相當複雜，甚至時任上海市金融服務辦公室主任的方星海，十多年前稱「上海並非離岸金融中心的最理想候選人」。

 

　　然而，為給「走出去」企業打造安全可靠的「金融避風港」，便利跨國公司全球配置資源，更好服務推進人民幣國際化，當局將通過「物理集聚」、「主體限定」、「帳戶隔離」等創新方式，在浦東試點一個「境內離岸」市場，在風險可控的前提下，為在岸金融體系改革試水溫。

 

探索發展家辦，打造離岸財富管理高地

 

　　具體而言，除了服務離岸貿易（如提供資金支付、結算等），上海離岸金融業務還包括發展自貿離岸債、離岸再保險，支持建設財資中心，便利非居民個人金融服務等。央媽同時授權工行、農行、中銀、建行、交行、中信行等六家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區進行離岸人民幣外匯交易。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 上海落子「境內離岸」，分流香港大茶飯？

當局推動人民幣從「貿易貨幣」向「金融貨幣」躍升

 

　　此會否意味分流香港的大茶飯？尤其是《方案》明言，研究探索穩妥有序發展家族辦公室等，打造離岸財富管理高地。早前波士頓諮詢公司(BCG)的《2026年全球財富報告》預計，香港2030年財富管理規模將達4.6萬億美元。如今上海借離岸金融東風，再配合數字人民幣跨境、離岸和區塊鏈基礎設施建設，分流效應似如箭在弦。

 

善用普通法、資訊自由流通、制度彈性

 

　　不過，按《方案》的說法，滬港要互學互鑑、協同聯動，顯然並非零和競爭，而是共同維護國家經濟金融安全和利益的一北一南兩大支點。對香港而言，面對內地就在岸金融體系改革開展壓力測試，如何把握最後的窗口期，善用普通法、資訊自由流通、制度彈性等獨家優勢倒逼升級，方能體現「上海不會是第二個香港」的深意。

 

陸家嘴論壇 | FOCUS | 上海落子「境內離岸」，分流香港大茶飯？

 

　　說到底，當北水仍蜂擁香港配置港險、港樓，一張港卡、一紙香港身份仍顯吸引，香港這塊彈丸之地的大茶飯底氣，終能鑊氣不減。

 

撰文：金子安

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