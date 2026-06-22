英國政壇 | FOCUS | 「北部王」逼宮施紀賢，誠哥撤資神預言？

英揆施紀賢（Keir Starmer）據報最快周一（22日．當地時間）上午發表「告別唐寧街」演說之際，口無遮攔的特朗普預告其「走人」，被以「毒舌」著稱的名嘴摩根（Piers Morgan）稱為「最後的羞辱」。然而，隨著有「北部王」之稱的貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）成為繼任者大熱，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。

強勢返議會，貝安德志在唐寧街

執政工黨於上月舉行的「英國版中期選舉」雪崩式潰敗，誓言「不會一走了之」的施紀賢，迎來逼宮的最後一根稻草－－由現任國會議員西蒙斯（Josh Simons）壯士斷腕式主動「退位」，觸發的大曼徹斯特所屬選區補選，最終由市長貝安德以近55%得票率擊敗來自改革黨的對手。此意味著，重返西敏寺的貝安德，有資格挑戰施紀賢的黨魁之位，繼而問鼎首相。

口無遮攔的特朗普預告施紀賢即將「走人」。

施紀賢下台進入倒數，56歲的貝安德極可能成為十年來第六任英國首相，他所預告的「可能到來的轉捩點」究竟意味著甚麼？看看其在大曼徹斯特9年的政績，最為人津津樂道是設立「Bee Network」，將近400英里的交通網絡服務收歸政府所有，並實施票價封頂的可負擔定價。

見微知著，此「曼徹斯特主義（Manchesterism）」或正正是獲貝安德寄予「工黨最後改變機會」的靈丹妙藥，即面對英國生活成本高昂、財政捉襟見肘的疴疾，由政府（國家）掌控核心行業。

撐政府干預，加強核心行業控制

如同貝安德在大曼徹斯特成功實踐「Bee Network」公交系統，以及去年7月制定十年住房策略（包括2030年前提供1萬套節能型廉租房），加上他公開稱，加強對水資源、能源的公共控制，唐寧街一旦迎來這位新主，或意味自80年代戴卓爾夫人以來的私有化進程轉向，即使並非全面國有化，亦幾乎預示更多政府干預陸續有來。

貝安德在大曼徹斯特成功實踐「Bee Network」公交系統。

事實上，施紀賢政府最近剛剛對泰晤士水務公司的救援計劃表示了反對，該公司於1989年私有化，現為英國1600萬用戶供水，如今卻面臨高額債務（約200億英鎊）、水質污染、設施老化等困境，背後是投資方杠桿式借貸和巨額分紅。

跟貝安德關係密切的工黨內部激進現實主義者派，就將泰晤士水務這樣的例子稱為「私有化溢價」，提倡以生產型國家（The Productive State） ，在供給側進行干預，將公共資金投入公共資產。

曼徹斯特主義另類解讀長和出貨

根據該框架， 第一步將由稅收資助紓緩生活成本，直接干預能源、住房、交通價格。對於稅收，貝安德最可能牽一髮而動全身的主張是，用土地價值稅（LVT）取代市政稅和印花稅，以及房東須為租金收入繳納國民保險費。倘若真的實施，恐意味倫敦等高價地段業主、收租一族的稅務負擔將大增。此外，貝安德還表示，對重新審視資本利得稅持開放態度，並支持將最高所得稅率提高到50%。

面對工黨下任話事人潛在的激進左傾轉變，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。(AP)

以上種種，無論是大刀闊斧還是循序漸進，「曼徹斯特主義」對核心行業的國有化傾向已現墻角，此或提供了另類視角，即長和系年初以來何解接連出售英國電網業務（UKPN全部股權）、電訊業務（Vodafone Three 49%股權），若加上去年牽頭財團出售英國火車租賃業務（Eversholt Rail），總套現估算高達1700億港元。





通過加稅同時降低生活成本、管控債市風險的如意算盤是否打得響？面對工黨下任話事人潛在的激進左傾轉變，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。

撰文:金子安

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