  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

英國政壇 | FOCUS | 「北部王」逼宮施紀賢，誠哥撤資神預言？

22/06/2026

　　英揆施紀賢（Keir Starmer）據報最快周一（22日．當地時間）上午發表「告別唐寧街」演說之際，口無遮攔的特朗普預告其「走人」，被以「毒舌」著稱的名嘴摩根（Piers Morgan）稱為「最後的羞辱」。然而，隨著有「北部王」之稱的貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）成為繼任者大熱，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。

 

強勢返議會，貝安德志在唐寧街

 

　　執政工黨於上月舉行的「英國版中期選舉」雪崩式潰敗，誓言「不會一走了之」的施紀賢，迎來逼宮的最後一根稻草－－由現任國會議員西蒙斯（Josh Simons）壯士斷腕式主動「退位」，觸發的大曼徹斯特所屬選區補選，最終由市長貝安德以近55%得票率擊敗來自改革黨的對手。此意味著，重返西敏寺的貝安德，有資格挑戰施紀賢的黨魁之位，繼而問鼎首相。

 

英國政壇 | FOCUS | 「北部王」逼宮施紀賢，誠哥撤資神預言？

口無遮攔的特朗普預告施紀賢即將「走人」。

 

　　施紀賢下台進入倒數，56歲的貝安德極可能成為十年來第六任英國首相，他所預告的「可能到來的轉捩點」究竟意味著甚麼？看看其在大曼徹斯特9年的政績，最為人津津樂道是設立「Bee Network」，將近400英里的交通網絡服務收歸政府所有，並實施票價封頂的可負擔定價。

 

　　見微知著，此「曼徹斯特主義（Manchesterism）」或正正是獲貝安德寄予「工黨最後改變機會」的靈丹妙藥，即面對英國生活成本高昂、財政捉襟見肘的疴疾，由政府（國家）掌控核心行業。

 

撐政府干預，加強核心行業控制

 

　　如同貝安德在大曼徹斯特成功實踐「Bee Network」公交系統，以及去年7月制定十年住房策略（包括2030年前提供1萬套節能型廉租房），加上他公開稱，加強對水資源、能源的公共控制，唐寧街一旦迎來這位新主，或意味自80年代戴卓爾夫人以來的私有化進程轉向，即使並非全面國有化，亦幾乎預示更多政府干預陸續有來。

 

英國政壇 | FOCUS | 「北部王」逼宮施紀賢，誠哥撤資神預言？

貝安德在大曼徹斯特成功實踐「Bee Network」公交系統。

 

　　事實上，施紀賢政府最近剛剛對泰晤士水務公司的救援計劃表示了反對，該公司於1989年私有化，現為英國1600萬用戶供水，如今卻面臨高額債務（約200億英鎊）、水質污染、設施老化等困境，背後是投資方杠桿式借貸和巨額分紅。

 

　　跟貝安德關係密切的工黨內部激進現實主義者派，就將泰晤士水務這樣的例子稱為「私有化溢價」，提倡以生產型國家（The Productive State）　，在供給側進行干預，將公共資金投入公共資產。

 

曼徹斯特主義另類解讀長和出貨

 

　　根據該框架，　第一步將由稅收資助紓緩生活成本，直接干預能源、住房、交通價格。對於稅收，貝安德最可能牽一髮而動全身的主張是，用土地價值稅（LVT）取代市政稅和印花稅，以及房東須為租金收入繳納國民保險費。倘若真的實施，恐意味倫敦等高價地段業主、收租一族的稅務負擔將大增。此外，貝安德還表示，對重新審視資本利得稅持開放態度，並支持將最高所得稅率提高到50%。

 

英國政壇 | FOCUS | 「北部王」逼宮施紀賢，誠哥撤資神預言？

面對工黨下任話事人潛在的激進左傾轉變，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。(AP)

 

　　以上種種，無論是大刀闊斧還是循序漸進，「曼徹斯特主義」對核心行業的國有化傾向已現墻角，此或提供了另類視角，即長和系年初以來何解接連出售英國電網業務（UKPN全部股權）、電訊業務（Vodafone Three 49%股權），若加上去年牽頭財團出售英國火車租賃業務（Eversholt Rail），總套現估算高達1700億港元。
　　 


　　通過加稅同時降低生活成本、管控債市風險的如意算盤是否打得響？面對工黨下任話事人潛在的激進左傾轉變，市場或很快將懷念平庸的Keir爵士。

撰文:金子安

【你點睇？】美伊技術磋商達成談判路線圖，你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？美伊雙方能否在60天內達成最終協議？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

5.730

異動股

08367

倩碧控股

0.270

異動股

01024

快手－Ｗ

43.220

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 5.730
  • 08367 倩碧控股
  • 0.270
  • 01024 快手－Ｗ
  • 43.220
  • 00688 中國海外發展
  • 12.940
  • 03329 交銀國際
  • 0.620
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.960
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 76.500
  • 目標︰$93.80
  • 01184 時捷
  • 6.760
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 77.850
  • 目標︰$90.00
  • 03750 寧德時代
  • 704.000
  • 目標︰$794.50以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 414.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.950
  • 00005 滙豐控股
  • 148.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.600
  • 00941 中國移動
  • 78.300
報章貼士
  • 03323 中國建材
  • 5.210
  • 目標︰$7.10
  • 01113 長實集團
  • 44.480
  • 目標︰$49.00
  • 03393 威勝控股
  • 22.480
  • 目標︰$19.50
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2026 17:12  《盤後部署》亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底，兩大AI藥股逆市走強要留意

23/06/2026 17:16  證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施

23/06/2026 18:11  有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」

23/06/2026 18:35  《新股上市》麥科醫藥-B(02335)暗盤收高近96%，每手賺3480元

23/06/2026 17:00  【新股上市】六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱

23/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近104億元，買盈富基金沽阿里

23/06/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通普降地產股目標維持長實不變，吉利獲大和升評級至買入

23/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8402，一周拆息較上日微升至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國車企據稱考慮在加建立製造合作關係，股匯齊跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

沃什首秀的新猷
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象 新文章
人氣文章

購物兵團

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性，不單是生理慾望；夫妻沒有性生活，可能沒有了甚麼？
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

2026父親節腕錶精選：朗格長形蜂蜜金陀飛輪、江詩丹頓四色新作、百年靈 Chronomat 升級版、亨利慕時 x Reebok 聯名限量
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康︱楊秀惠自爆暴食失控，極端方法減肥致情緒崩潰，醒覺善待自己走出陰霾
人氣文章
飲食陷阱｜3位心臟醫生點名不喝1款提神飲品，咖啡因1罐=3杯齋啡，過量恐爆血管
人氣文章
健康飲食︱低糖產品暗藏代糖陷阱？代糖或令脂肪肝患者情況惡化，營養師選擇指南
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 01:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2026
中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

難逃「短命運」的英國首相

23/06/2026 18:03

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結...

22/06/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區