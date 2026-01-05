  • 會員
今日焦點股 | OPEC決定第一季度維持暫停增產計劃

05/01/2026

 

今日焦點股 | OPEC決定第一季度維持暫停增產計劃

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=T6M88VNe0zk

相關資料 - 

異動股

異動股

02610

南山鋁業國際

51.350

異動股

00941

中國移動

82.250

異動股

09863

零跑汽車

50.550

異動股
  • 02610 南山鋁業國際
  • 51.250
  • 00941 中國移動
  • 82.350
  • 09863 零跑汽車
  • 50.450
  • 02328 中國財險
  • 17.590
  • 00868 信義玻璃
  • 9.140
  • 06618 京東健康
  • 61.500
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 30.920
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.800
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.100
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.380
  • 目標︰$36.92
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.700
  • 02899 紫金礦業
  • 38.380
  • 00005 滙豐控股
  • 128.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.900
  • 01579 頤海國際
  • 13.240
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.450
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.660
  • 目標︰$27.50
即時重點新聞

06/01/2026 12:45  《午市前瞻》港股有幹勁勢破兩萬七，專家指點部署方向

06/01/2026 12:09  港股唞完再發力，恒指半日升468點報26815近兩個月高

06/01/2026 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.14%見4069點，刷新逾十年高

06/01/2026 10:58  《強積金》積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報

06/01/2026 10:14  《異動股》泡泡瑪特炒升4%，據報三星會長李在鎔北京逛街買Labubu

06/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８５３，隔夜拆息較上日升至３﹒３％

新聞>財經熱話

金價金股｜地緣政局動盪金價急升大行續唱好，金礦股及黃金ETF可以點部署？新文章
新聞>FOCUS

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI新文章
新聞>財經熱話

積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報新文章
陶冬天下．陶冬

2026全球經濟五大懸念 新文章
市場最熱點

1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？
娛樂

叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」
電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅 新文章
Fashion Feature

韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品
電影寓言．朱相楠

《人之怒》：看佳烈治在類型片中的成熟演繹
腦部健康 │ 男子長期食水煮餐患腦霧，醫生推介3類護腦好油防失智
名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院新文章
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療新文章
金價金股｜地緣政局動盪金價急升大行續唱好，金礦股及黃金ETF可以點部署？
賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

