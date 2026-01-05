今日焦點股 | OPEC決定第一季度維持暫停增產計劃
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=T6M88VNe0zk
06/01/2026 12:45 《午市前瞻》港股有幹勁勢破兩萬七，專家指點部署方向
06/01/2026 12:09 港股唞完再發力，恒指半日升468點報26815近兩個月高
06/01/2026 11:32 《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.14%見4069點，刷新逾十年高
06/01/2026 10:58 《強積金》積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報
06/01/2026 10:14 《異動股》泡泡瑪特炒升4%，據報三星會長李在鎔北京逛街買Labubu
06/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊
06/01/2026 08:53 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標
06/01/2026 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７８５３，隔夜拆息較上日升至３﹒３％
