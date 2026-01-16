今日焦點股 | 六福集團三季度零售值升26%，同店銷售增長15%
16/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MeNkcS-6eQ4
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
16/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MeNkcS-6eQ4
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多今日焦點股
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
延伸閱讀
16/01/2026 17:00 《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後
16/01/2026 12:57 【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善
16/01/2026 11:28 陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力
16/01/2026 12:41 【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊
16/01/2026 17:32 證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品
16/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動
16/01/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標
16/01/2026 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 19:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON