今日焦點股 | 騰訊元寶紅包活動結束後，日活躍用戶逾5000萬

20/02/2026

 

今日焦點股 | 騰訊元寶紅包活動結束後，日活躍用戶逾5000萬

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Uct9FfxpLGU

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」

相關資料 - 

異動股

異動股

02513

智譜

725.000

異動股

00700

騰訊控股

522.000

異動股

01093

石藥集團

10.520

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,210.83
    -184.33 (-0.373%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,863.81
    +1.92 (+0.028%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,746.11
    +63.38 (+0.279%)
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升136.611
變動率︰+1.275%
較港股︰+0.67%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升43.809
變動率︰+1.082%
較港股︰+0.07%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.913
變動率︰-0.862%
較港股︰-0.45%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌522.765
變動率︰-1.820%
較港股︰+0.15%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌152.025
變動率︰-1.455%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌115.840
變動率︰-2.786%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌132.770
變動率︰-3.165%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌29.890
變動率︰-3.456%
COKE
可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰升183.895
變動率︰+4.019%
WMT
沃爾瑪
按盤價(USD)︰跌121.955
變動率︰-2.334%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌15.125
變動率︰-2.983%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌61.660
變動率︰-4.314%
異動股
  • 02513 智譜
  • 725.000
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 01093 石藥集團
  • 10.520
  • 00567 大昌微綫集團
  • 0.173
  • 02338 濰柴動力
  • 31.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 970.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.220
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 526.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.100
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 244.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.360
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 00826 天工國際
  • 4.060
  • 目標︰$5.00
  • 03317 迅策
  • 79.800
  • 目標︰$75.00
  • 09987 百勝中國
  • 420.400
  • 目標︰$500.00
20/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指創六年來最差紅盤開局，機械人當炒德昌追落後

20/02/2026 17:34  馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元

20/02/2026 16:37  《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓

20/02/2026 11:46  張德熙︰金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

20/02/2026 15:18  【宏福苑大火】消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

20/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標…

20/02/2026 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，一周拆息較上日微軟至２﹒…

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型
預算前瞻 | 稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅
異動精選 | 重磅亮相春晚人形機械人概念落鑊，中東局勢趨緊推升油價三桶油上揚
假期後電郵大爆炸？拆解3大常見節後mail，教你專業回覆技巧
44歲中產被裁員後發現「呼吸費」的故事
「春聯大戰」測檢政治聲望
寫設計．陳丞軒 Keith Chan

如何平衡裝潢預算與美學？3個貼士保留設計質感，減輕成本壓力
2026年星座戀愛運程（一）：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰有機會脫單？誰會遇上霧水桃花？塔羅師美子剖析！
GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？
不良坐姿勢｜16歲學生醒後癱瘓，醫生揭肌肉萎縮風險，恐致終身殘疾
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳
名人保養｜劉青雲夫婦遊河南被捕獲，58歲郭藹明凍齡美貌及氣質獲激讚
恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型
