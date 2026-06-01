今日焦點股 | MINIMAX評估上交所科創板上市
01/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 14:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2026 14:29
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