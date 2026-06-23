今日焦點股 | 美國放寬對伊朗石油制裁
23/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 10:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 10:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 10:30
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