【回望2022】動盪之年．患得患失

在動盪年代很多事往往非人力所能控制，今年亦有不少令人感意外的事，本港正與內地商討通關卻遇疫情大爆發，樓價因加息回落卻無人敢買樓，英國政局動盪首相換完一次又一次，患得患失間，或許唯有變幻才是永恒……



第五波釀長者哀歌 港府年末跟風控疫大鬆



新冠肺炎持續近3年，今年可謂疫情轉捩點，由去年底本港確診宗數接近「清零」，與內地商討通關如箭在弦，到年初變種病毒襲港，餐廳禁晚市堂食，酒吧、健身室和髮型屋等相繼停開，也難阻第五波疫情大爆發，2月底單日確診人數高逾3萬宗，大批長者於天寒地凍露天等候入院，令香港宛如第三世界。隨著死亡人數急增，殮房更出現「屍疊屍」情況，更傳病房有病人要伴屍同眠。直至3月單日確診宗數最高突破7萬餘宗後才告見頂。



一直視與內地免檢疫通關為重要任務的港府，提出「逆向隔離」等方案，商討多時未有進展。進入9月疫情持續反彈，港府宣布疫苗通行證涵蓋年齡由最低12歲下調至5歲或以上。



時間進入12月，隨著國家衛健委宣布放寬防疫「新十條」，為3年來的嚴苛防疫畫上休止符，港府接連U-turn，包括將確診及密切接觸者檢疫期由7日減至5日，取消「安心出行」；緊接再宣布取消疫苗通行證及限聚令，不再界定密切接觸者，取消入境強制核酸檢測要求。而最令人喜大普奔的是，與內地免隔離通關日期終於敲定明年1月15日前。

港府年尾跟隨內地放鬆多項防疫措施，惟口罩令仍維持。(AP)



三度加P增供樓壓力 私人樓價錄5年低



在移民潮及疫情侵襲下，本港樓市今年現劈價潮，加上美聯儲於大半年內加息7次共4.25厘，迫使港銀終在4年來再次上調最優惠利率(P)，大部分港銀於年內加3次共0.625厘，無疑增加供樓人士壓力。按官方差餉物業估價署數據，截至11月私人住宅樓價指數連跌6個月，錄2017年7月以來新低。



儘管施政報告提出海外專才在港買樓可獲退稅，惟市場認為刺激力度不足，紛紛要求政府撤銷樓市辣招。2022年全年樓價料跌12%至13%。



雖然受惠於通關及加息步伐放緩消息，年末樓市氣氛回暖，惟市場仍保持觀望，一、二手成交按年仍大幅萎縮。今年料一手私人住宅成交宗數約1.1萬宗，跌37%；成交額約1200億元，跌5%。二手私人住宅登記宗數料約3.2萬宗，跌38%，創1995年新低；成交額約2900億元，跌39%。



市場展望內地經濟需時復甦，通關後經濟效果成疑，加上就算政府「撤辣」，環球息口問題仍將困擾市場，明年樓價短期會持續下跌，中小型住宅樓價普遍預期至少跌5%，豪宅樓價則為持平至跌約5%。

今年本港樓市現劈價潮，料明年仍受環球息口走勢困擾。(資料圖片)



英揆車輪轉 從「大花筒」到「大緊縮」



英國首相約翰遜在7月宣布辭職。保守黨在9月初舉行黨魁選舉，前外交大臣卓慧思擊敗前財政大臣辛偉誠成為新任黨魁兼首相。9月23日卓慧思內閣公布1970年代初以來最大規模減稅措施，但被外界指她無力解決英國財政問題，亦引發了金融市場動盪，英鎊對美元一度跌至1.03歷史新低。



10月3日，財相關浩霆宣布取消富人減稅計劃，其後宣布辭職由侯俊偉接任，3日後侯宣布撤銷多項減稅措施，卓慧思也為引發動盪致歉，當時外界已指她已失勢，她終在10月20日即上任第45日宣布辭職，成英國史上最短命首相。



其後，保守黨迅速選出辛偉誠接任黨魁，新任財相侯俊偉操刀的《2022秋季預算案》，祭出「2023年起加稅240億英鎊+2025年起減支300億英鎊」的強化財政紀律組合拳，逾半英國家庭將直面二戰結束以來最高水平稅負；疊加通脹高企、息口走升，可支配收入恐跌回8年前。

英國首相換完一次又一次，終由辛偉誠接任。(AP)



紀律部隊出身 唯一候選人李家超當選



第六屆行政長官選舉於今年5月8日舉行，唯一候選人李家超在1416票支持、8票反對下順利當選。此屆選舉是北京去年出台香港「完善選舉制度」後的首場特首選舉。



李家超成為首位紀律部隊出身的特首，反映北京對未來特首要求側重維護國家安全及穩定。李家超上任前公布了政府架構重組細節，大致吸納了上屆政府於1月提出的「三司十五局」方案，但增設3名副司長，分別隸屬政務司、財政司及律政司司長，變成「六司十五局」。



今年10月召開的中共二十大選出新一屆中共核心，總書記習近平再連任，是繼毛澤東後，另一位開展第三屆任期的中共最高領導人。新一屆中央政治局常委亦大換血，4名新面孔，分別是李強、蔡奇、丁薛祥和李希。王滬寧和趙樂際留任。

唯一候選人李家超順利當選特首。(AP)



江澤民、英女王離世 安倍晉三遇刺亡



今年有多位政治名人去世，包括中共前總書記江澤民、英女王伊利莎白二世及前蘇聯總統戈爾巴喬夫等，其中最令人震驚莫過於日本前首相安倍晉三於7月8日遇刺身亡。



他當日在奈良市大和西大寺車站前為自民黨黨友助選並發表演說期間，突遭一名男子從後連開兩槍中彈身亡，終年67歲。行兇者山上徹也事後表示，是基於安倍與新興宗教「統一教」的關係，對其產生恨意而犯案。安倍兩度拜相，合共在任3188日，是日本憲政史上在任時間最長的內閣總理大臣。



另外，韓國和印尼分別發生造成嚴重傷亡慘劇。10萬名民眾於10月29日在首爾龍山區梨泰院的夜店區參與萬聖節慶祝活動，不少人齊集咸美頓酒店旁一條斜坡小巷內，人群向著不同方向推擠，其後有人跌倒，終造成人踩人事故，有158人死亡。同月1日，印尼東爪哇一場足球賽發生球迷騷亂，導致人踩人，造成174人死亡，超過300人受傷。

安倍晉三遇刺身亡震驚全球。(CNS)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：俞瑾、李崇偉