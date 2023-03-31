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溫鋼城：近期港股炒股不炒市　料短線20800點至21200點阻力較大

31/03/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　市場還未消化完阿里巴巴(09988)擬分拆六大業務集團獨立上市消息，另一電商平台京東集團(09618)就搶先一步，宣布已遞交分拆京東產發和京東工業在港上市，分拆後京東仍然會持有京東產發五成以上股權，京東母公司的角色會否有變？分拆對提升估值有多大幫助？內銀四大行已全數公布去年業績，除了盈利增速全線倒退外，淨息差亦見下跌，內銀最壞情況已過？經濟復常下有望提升今年資金流動率？惟內房危機難斷言已解，對內銀股仍是一大隠憂？

 

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