林家亨：恒指19055點至19400點為買貨目標區間，家電股不宜高追

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（8日）繼續弱勢，低開56點後，走勢反覆向下，最終收跌167點，報19279點，已連跌第3天，重磅股壞消息多籮籮，騰訊(00700)已連挫6天，更成為跌市元兇，大市氣氛短期難改善？部署上仍有做淡的水位嗎？

國家發改委及財政部公布，家電以舊換新計劃的受惠產品，將由去年8類增加至12類，單件最多可享20％的補貼，一眾家電股向上，家電股短期炒作空間多大？

另外，內地同時公布今年將擴大汽車報廢支持範圍，但上日新能源車股則個別發展，僅小鵬(09868)錄升幅，車股吸納時機未到？

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