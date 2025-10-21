  • 會員
黃瑋傑：恒指首個阻力看26100點，北水短暫轉沽不完全反映資金有食胡趨勢

21/10/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　內地9月「三頭馬車」數據好壞參半，社會消費品零售額及規模以上工業增加價值按年分別升3％及6.5％，高於預期；惟首9個月全國城鎮固定資產投資按年跌0.5％，遜預期。第三季GDP按年升4.8％，略高於市場預期的4.％%，按季升1.1％。內地要實現全年目標難度不算太大？變相加大支持政策力度的迫切性減？一連四日既內地四中全會周一（20日）已開幕，對政策憧憬難抱較大期望？


 
　　市場憧憬中美緊張關係緩和，港股本周開局顯著反彈，重返25900點水平，收市升611點，50天線（現處25887點）得而復失，恒指有望上試阻力位約26000至26250點嗎？後市再向下調整機會大嗎？

 

其他寧德時代相關新聞：
寧德時代 | 第三季多賺41%獲大行唱好，股價急升可否追入？
《Ａ股焦點》寧德時代A股揚逾3%，第三季營收1042億，正加快587Ah量產
《外資精點》美銀上調寧德時代H股目標價至605元，續看好需求
《券商精點》中信里昂上調美的集團目標價至500元　維持「高度確信優於大市」評級
寧德時代(03750) 獲附屬1.3億美元購電池生產設備及現場服務，供印尼建電池工廠
寧德時代(03750) 第三季純利186億人幣，升41%，首三季多賺36%


其他蘋概股相關新聞：
蘋概股｜iPhone 17熱賣蘋果股價破頂，相關概念股齊抽升可以點部署？
港股 | 午市前瞻 | 料中美會面成數高惟大市仍有回吐風險 蘋概創新欠奉有得炒難長升
【風雲人物】蘋果股價創新高，巴菲特錯失500億美元收益
《寶島股市》台股收升0.23%報27752點，台積電盤中攀1500新台幣新高
《Ａ股行情》滬綜指半日漲1.2%重上3900，存儲芯片股、蘋概股拉升
《Ａ股焦點》A股蘋概股走強，立訊精密揚超8%，工業富聯漲6%
【外圍經濟】蘋果隔夜股價升破4%，公司總市值逼近4萬億美元大關
【雙１１】天貓雙11開賣首小時iPhone成交額已超去年全天記錄

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？

