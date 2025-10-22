熊麗萍：港股維持上落市格局，金價可待回調更多後才部署相關股份

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（21日）高開301點，升幅曾一度擴至508點，高見26367點，惟其後升幅縮窄，收市時升168點，報26027點，重上兩萬六關，全日成交2646億元，大市連彈兩日，彈力仍足夠？





中國電信(00728)公布，今年首三季利潤為307.73億元人民幣，按年增5％，收入3969.98億元人民幣，按年升0.58％，EBITDA為1156億元人民幣，升4％，呢份業績如何解讀？





大摩對多隻股份發表了報告，當中包括中芯(00981)，大摩指出神州人工智能應用的快速普及，以及對本土人工智能GPU的政策支持，將在未來兩年顯著提振本土對先進製程晶圓代工的需求，因此調高中芯評級由「與大市同步」至「增持」，並將目標價由40元大幅提升至80元，而硫價距離目標價並不遠，而家吸納仍係好時機？

