熊麗萍：港股維持上落市格局，金價可待回調更多後才部署相關股份

22/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（21日）高開301點，升幅曾一度擴至508點，高見26367點，惟其後升幅縮窄，收市時升168點，報26027點，重上兩萬六關，全日成交2646億元，大市連彈兩日，彈力仍足夠？


 
　　中國電信(00728)公布，今年首三季利潤為307.73億元人民幣，按年增5％，收入3969.98億元人民幣，按年升0.58％，EBITDA為1156億元人民幣，升4％，呢份業績如何解讀？


 
　　大摩對多隻股份發表了報告，當中包括中芯(00981)，大摩指出神州人工智能應用的快速普及，以及對本土人工智能GPU的政策支持，將在未來兩年顯著提振本土對先進製程晶圓代工的需求，因此調高中芯評級由「與大市同步」至「增持」，並將目標價由40元大幅提升至80元，而硫價距離目標價並不遠，而家吸納仍係好時機？ 

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 12:30  《午市前瞻》中美談判存變數恒指料反覆，老鋪黃金二度抽水股價續受壓

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 12:10  恒指半日跌329點報25697，金價挫紫金周大福齊報跌，國藥升逾4%

22/10/2025 10:44  【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會

22/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，一周拆息較上日軟２５基點

新聞>財經熱話

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓
新聞>財經熱話

泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市急彈可再吼？
玩樂 What’s On

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場
Foodie What’s On

DALLOYAU白松露軟雪糕$68買一送一，季節限定白松露／日本甜粟米脆朱古力登場
智慧城市5.0．鄧淑明

GIS助港人出行更輕鬆：行山徑+寵物散步地圖+分析港深跨境交通
Art & Living

第54屆香港藝術節預售開鑼！盤點10大話題作：坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》、沈靖韜鋼琴獨奏會
香港‧寶‧藏．Alex Lai

《風林火山》：那一場黑白的雪，是華麗實驗抑或自溺拼貼？
Get it Beauty！．Michelle Yeung

容易敏感、怕痛都可嘗試的類醫美精華！塗抹式水光針，是醫美療程外的另一選擇？
山今老人分享「餐桌上的黃金」！南瓜是養生恩物？推介3大南瓜食譜，補腎兼養脾胃！留意4大飲食禁忌
「快靚正」入廚文化｜今期快速簡單素食譜：蘑菇快炒
名人保養 │ 41歲傅穎容貌升級，親認微調2部位，公開20個養生美容秘訣
信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
