  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

黃偉豪：料港股短期行高位上落格局，目標先睇26800點

28/10/2025

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　市場憧憬中美關係改善，港股周一（27日）高開後持續造好，收市時報26433點，升273點，全日成交2670億元，靠憧憬中美關係炒市不宜跟車不貼？恒指20天線（約26273點）有支持？

 

　　新股方面，與華為合作推出「問界」電動車的賽力斯(09927)由周一至本周五（31日）進行招股，計劃發行1億股H股，集資最多逾131億元，一手入場費大約13282元，並預期11月5日掛牌買賣，不過招股價上限較A股都叫大幅折讓，點解咁唔進取？又值得抽嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z

─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他體品股相關新聞：
體品股 | 安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價同挫邊隻較值博？
大行報告 | 滙控、小米、美團、安踏、李寧、商湯、敏實及藥明康德最新評級/目標價，一表盡掌握
《異動股》李寧曾跌逾5%失守100天線，現報16.76元

《外資精點》高盛下調安踏體育目標價5%，長期增長仍樂觀


其他滙控相關新聞：
滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？
滙控郭珮瑛:料香港商業房地產資產質素趨向穩定，續優先以股息回饋股東
滙控郭珮瑛:集團非常了解恒生，指私有化恒生交易極具吸引力
【滙控業績】滙控香港業務第三季列帳基準除稅前利潤按年升10.4%
【滙控業績】滙控第三季收入按年增5%，預期信貸損失10億美元
【滙控業績】滙控首九月列帳基準稅前盈利按年跌23%
【滙控業績】滙控料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高
【滙控業績】滙控料恒生私有化交易完成後首日資本影響約為125個基點淨減幅
【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08221

高裕金融

1.480

異動股

06182

乙德投資控股

0.950

異動股

01622

力高集團

0.168

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,787.72
    +243.13 (+0.511%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,882.43
    +7.27 (+0.106%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,720.15
    +82.70 (+0.350%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.479
變動率︰+3.899%
較港股︰+1.86%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.556
變動率︰+3.523%
較港股︰+1.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.943
變動率︰+1.594%
較港股︰+1.41%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌646.417
變動率︰-1.736%
較港股︰+0.22%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.940
變動率︰+3.202%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌126.510
變動率︰-1.671%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.215
變動率︰-1.991%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.280
變動率︰-2.073%
精選美股 More
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升77.740
變動率︰+10.662%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升41.365
變動率︰+4.615%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升133.755
變動率︰+4.098%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌181.760
變動率︰-3.154%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/10/2025 11:27 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/10/2025 11:27 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08221 高裕金融
  • 1.480
  • 01622 力高集團
  • 0.168
  • 01747 HOME CONTROL
  • 5.610
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 15.310
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 560.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 112.700
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.300
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 49.600
  • 目標︰$52.30
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 56.150
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.950
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 10.920
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.430
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 16:44  《盤後部署》中美談判利好已反映恒指回吐，國泰逆市升股價有望上試今年高

28/10/2025 16:45  平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣

28/10/2025 16:40  中銀香港：首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元，第三次中期息29仙

28/10/2025 12:01  【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

28/10/2025 12:06  【滙控業績】滙控料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高

28/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…

28/10/2025 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒７６８０，隔夜拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 紫金招金低開金價午後跌穿3850美元，滙控第三季業績超市場預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

安全帶規定｜明年1月25日起擴展至所有公營／私家／學校巴士！與小巴睇齊 無扣安全帶最高罰款$5,000及入獄3個月
人氣文章

手機情報站．徐帥

BNCF BPad Mini迷你平板 │ 支援4G上網+語音通話只售$999性價比高
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

秋冬穿搭不能少的長靴！膝上靴、褶皺靴、直筒闊身靴：9 大本季最熱靴款推薦
人氣文章

Travel & Dining

PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黎明為救好友愛貓十幾樓爬窗，雷頌德揭驚險過程：唔想得返三大天王
人氣文章
韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱新文章
人氣文章
養髮熱潮 │ 26歲女星獲封「髮量王者」，公開5大養髮秘訣、睡前梳髮100下養出濃密秀髮新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 23:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事28/10/2025
神州經脈 | 滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處