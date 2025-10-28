黃偉豪：料港股短期行高位上落格局，目標先睇26800點

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

市場憧憬中美關係改善，港股周一（27日）高開後持續造好，收市時報26433點，升273點，全日成交2670億元，靠憧憬中美關係炒市不宜跟車不貼？恒指20天線（約26273點）有支持？

新股方面，與華為合作推出「問界」電動車的賽力斯(09927)由周一至本周五（31日）進行招股，計劃發行1億股H股，集資最多逾131億元，一手入場費大約13282元，並預期11月5日掛牌買賣，不過招股價上限較A股都叫大幅折讓，點解咁唔進取？又值得抽嗎？

