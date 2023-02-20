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溫傑：滙控股價已反映利好因素　短期最樂觀見62元

20/02/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　聯想(00992)截至去年12月31日止第三季營收按年跌24%，惟主營業務連續第五個季度利潤率高過疫情前水平，加上表示人工智能為未來發展及資源投放的重點領域之一，未來前景可看好？股價在業績公布後跌逾30%，目前可趁低吸納？匯控(00005)明日（21日）公布第四季業績，市場預計盈利急增，並關注今年派息指引，比比率先與你前瞻匯控業績！

 

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