  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

陳政深指市況仍處弱勢，宜待好消息才出貨，料恒指18400點有支持

19/07/2023

嘉賓:艾德金融聯席董事 陳政深

 

　　港股上日（18日）回吐近400點，北水雖轉為淨流入但力度欠奉，吸資僅11億多，大市成交金額再次回落至千億元之下，反映大市已完成「七翻身」的使命？市場聚焦月底召的政府局會議，憧憬或有刺激消費新政出台；若期望最終落空，恐對市場造成更大衝擊？恒大(03333)終放榜，兩年勁蝕5820億元人民幣，同業相繼爆出更多流動性問題，拖累板塊上日齊挫！即使早前中央都願意出手救內房，但行業危機恐「大到不能救」？只能由它續發酵﹑蔓延至整個行業？內房恐成拖累內地下半年經濟的一大絆腳石，內地又能如何避開通縮？想增加民眾買房信心，中央似乎已束手無策？內房財困，內銀自然水緊。最新有多間內地村鎮銀行再減息，定存息率降至3％以下，內銀仍有減息空間嗎？個別銀行現存款利率倒掛現象，若擴大至其他內銀﹑甚或國有內銀，對整體資金鏈會帶來甚麼影響？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

55.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.790

異動股

01919

中遠海控

7.960

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 55.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.790
  • 01919 中遠海控
  • 7.960
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 80.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.300
股份推介
  • 00598 中國外運
  • 2.770
  • 目標︰$3.10
  • 00921 海信家電
  • 19.980
  • 目標︰$21.00
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 11.760
  • 目標︰$12.94
  • 01211 比亞迪股份
  • 263.000
  • 目標︰$285.00
  • 08178 中國信息科技
  • 2.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 328.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.600
  • 00005 滙豐控股
  • 63.050
  • 00001 長和
  • 46.900
  • 00939 建設銀行
  • 4.270
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 8.520
  • 目標︰--
  • 00751 創維集團
  • 3.430
  • 目標︰--
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 9.980
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/07/2023 08:08  【國際要聞】半島局勢升溫，朝鮮射2枚導彈，美軍越過三八線變節

19/07/2023 08:27  【大國博弈】據報歐盟官員博雷利初步同意10月訪華

19/07/2023 07:50  《國金頭條》銀行財報及人工智能推高美股，道指周二升366點

19/07/2023 08:27  【企業盈喜】泡泡瑪特(09992)料半年溢利增長最少40%

19/07/2023 07:52  《港股通》騰訊(00700)為港股通(深)十大成交活躍股榜首

19/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７６億元，買小鵬沽騰訊

19/07/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內需消費股；麥格理削永達目標價三成七

19/07/2023 10:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１２，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】內需股點揀好？一click就知道
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

貝萊特現貨ETF撤回申請，現貨ETF還能夠推動下一個牛市的發展嗎？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

陳政深指市況仍處弱勢，宜待好消息才出貨，料恒指18400點有支持
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

書展今揭幕 入場人次料增1成 展商推旅遊移民書 睇好銷情升2成
人氣文章

心理全說．Kaman Lee

聽見vs 聆聽：你真的分得清？面對情緒低落者，6個問題即Check你是接收聲音還是專心傾聽！
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

身體打敗仗失去味覺！救命回魂飲品：夏日椰香火龍果果昔
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

夏日的隨性優雅：Polo Shirt可以有多講究？從布料和領口細節入手，選擇最適合自己的風格！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Leather Care：4款皮具護理用品，輕鬆解決發霉、乾裂、水漬與污漬
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

繼Elon Musk、Bill Gates和Tim Cook後，LVMH 掌舵人Bernard Arnault 高調出訪中國！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 中醫如何看失眠？先了解體質對症下藥！甚麼是虛證、實證？常用中藥處方有哪些？
人氣文章
做三伏天灸要戒蝦蟹！夏天脾胃弱，推介健脾補腎、潤肺益氣「中式南瓜素湯」 1
人氣文章
直擊醫療旅遊之都泰國！no.1五星級醫院顛覆醫療體驗！高端安老院設水療重視復康黃金期、中端重貼心護理服務
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 11:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 11:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 11:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2023 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告19/07/2023
【大行炒D乜】內需股點揀好？一click就知道
人氣文章國際動態19/07/2023
半島局勢升溫，朝鮮射2枚導彈，美軍越過三八線變節
人氣文章90後投資達人 - 朱公子19/07/2023
貝萊特現貨ETF撤回申請，現貨ETF還能夠推動下一個牛市的發展嗎？
人氣文章開市Good Morning19/07/2023
陳政深指市況仍處弱勢，宜待好消息才出貨，料恒指18400點有支持
人氣文章中國故事18/07/2023
《神州經脈》大行降中國增長預測，中央力谷家居消費，李強晤克里
人氣文章財經熱話18/07/2023
【收市短打】港股瀉近400點再陷整固；李振豪：仍憧憬中央出招撐經濟，市場態度審慎樂觀（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金