etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

林家亨：料英偉達業務前景續穩健，短期不看淡港股後市

20/11/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　美股隔晚（19日）反彈，當中英偉達公布了上季業績，好過市場預期，同時亦交出勝市場預期的收入指引，業績點睇？

 
　　而港股方面，恒指上日錄四連跌，調整夠未？另外亦會解讀快手(01024)及聯想(00992)業績！

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,816.13
    -322.64 (-0.699%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,581.30
    -60.86 (-0.916%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,286.83
    -277.40 (-1.229%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.694
變動率︰+2.926%
較港股︰-0.19%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.713
變動率︰+1.237%
較港股︰-0.78%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌608.733
變動率︰-1.710%
較港股︰-1.98%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌105.631
變動率︰-1.880%
較港股︰-1.83%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌154.960
變動率︰-2.473%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.360
變動率︰-3.101%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.380
變動率︰-3.674%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌111.210
變動率︰-3.706%
精選美股 More
WMT
沃爾瑪
按盤價(USD)︰升106.165
變動率︰+5.521%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌84.535
變動率︰-5.579%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌210.920
變動率︰-5.650%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌239.700
變動率︰-6.837%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/11/2025 13:11 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/11/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/11/2025 13:11 EST
即時重點新聞

20/11/2025 17:34  《盤後部署》減息預期急降港股偏軟，古茗強績兼豪爽派息嗒得杯落

20/11/2025 17:09  澳博控股(00880)：向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元

20/11/2025 17:05  網易(09999)第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入升8%

20/11/2025 17:01  《本港經濟》本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同

20/11/2025 16:13  恒指終止四連跌惟收市僅接近平收，領展績差挫6%，創科彈半成

20/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１３，隔夜拆息較上日升至１﹒３…

