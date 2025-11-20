林家亨：料英偉達業務前景續穩健，短期不看淡港股後市

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

美股隔晚（19日）反彈，當中英偉達公布了上季業績，好過市場預期，同時亦交出勝市場預期的收入指引，業績點睇？



而港股方面，恒指上日錄四連跌，調整夠未？另外亦會解讀快手(01024)及聯想(00992)業績！

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他寧德時代相關新聞：

寧德時代基石投資者限售股解禁股價重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

彭博: 逾1900億元限售股份陸續解禁，將為港股增添壓力

《窩輪豪情－梁業豪》反倉造好的三個考慮因素



其他領展相關新聞：

領展 | 中期每基金分派減6%股價急插逾半成，息率仍逾6厘可趁機吸？

領展：香港零售物業組合負續租租金調整率情況持續時間難預測，零售挑戰下半年仍持續

《異動股》領展午後轉挫半成，中期每基金分派減6%，料下半年經營環境續惡化

領展中期香港物業組合收益按年跌2.4%，續租租金調整率為負6.4%

領展中期可分派總額跌5.6%，每基金分派減5.9%至126.88仙

領展(00823)遞交一份要約，擬收購澳洲3項購物中心權益





【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票