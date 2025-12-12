溫鋼城：港股短期有望破頂，恒指明年目標31000點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

中央經濟工作會議12月10至11日在北京舉行，會上提及要持續擴大內需、靈活高效運用降准降息、推動投資止跌回穩等重要方向，港股有望迎接新一輪政策憧憬？

美國總統特朗普早前批准英偉達向中國出口晶片「H200」，條件是美國政府獲得25％銷售分成，中國晶片板塊應該如何部署？

