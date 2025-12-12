  • 會員
溫鋼城：港股短期有望破頂，恒指明年目標31000點

12/12/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　中央經濟工作會議12月10至11日在北京舉行，會上提及要持續擴大內需、靈活高效運用降准降息、推動投資止跌回穩等重要方向，港股有望迎接新一輪政策憧憬？

 

　　美國總統特朗普早前批准英偉達向中國出口晶片「H200」，條件是美國政府獲得25％銷售分成，中國晶片板塊應該如何部署？

 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

  • 02643 曹操出行
  • 41.440
  • 02591 銀諾醫藥－Ｂ
  • 34.180
  • 00241 阿里健康
  • 5.330
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 00506 中國食品
  • 4.790
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
12/12/2025 15:47  【ＡＰＥＣ】據報明年APEC財長會議在香港舉行，澳門將舉辦旅遊部長會議

12/12/2025 15:10  【宏福苑大火】李家超宣布委任陸啟康為獨立委員會主席，陳健波、歐陽伯權任委員

12/12/2025 14:21  《異動股》萬科曾漲半成現近全銷，據報監管機構明確不會出手相救

12/12/2025 13:45  《異動股》中興瀉後反彈近4%，擬最多12億人幣回購A股

12/12/2025 13:23  【中日關係】高市涉政治黑金愈揭愈多，與宗教團體資金往來密切

12/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８２７，隔夜拆息較上日升至１﹒７…

