etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫鋼城：阿里巴巴急升，長線望$180

09/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股上日（8日）延續跌勢，恒指連跌兩日累跌逾500點，而上日北水亦轉淨流出逾49億元，打斷連續多日流入趨勢，北水仍係大市要睇實的一大關鍵因素？ 

 

　　另外A股亦迎來調整，同A股關係密切的內險版塊又應該點部署呢？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

