溫鋼城：阿里巴巴急升，長線望$180

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股上日（8日）延續跌勢，恒指連跌兩日累跌逾500點，而上日北水亦轉淨流出逾49億元，打斷連續多日流入趨勢，北水仍係大市要睇實的一大關鍵因素？

另外A股亦迎來調整，同A股關係密切的內險版塊又應該點部署呢？

