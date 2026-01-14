  • 會員
熊麗萍：恒指今年目標睇30000點，阿里巴巴回落至＄150可吸納

14/01/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　恒指上日（13日）收市升239點，連升第三日，而A股方面上日成交額亦再創歷史新高，港股有望再挑戰27000大關？

 

　　內地工信部製造業座談會要求抵制內捲，另發文推動工業互聯網平台發展，相關股份點跟進？

 

