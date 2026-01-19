溫傑：大市存隱憂，現階段宜先行食糊？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑



中證監指嚴查股市過度炒作等違規行為堅決防止大起大落，港股上星期連續4日上攻兩萬七關口皆無功而還，港股短線難突破？





美國總統特朗普再度就格陵蘭問題加劇與歐洲盟友的緊張關係。地緣政治不確定性升溫，金價、資源股值得跟進？

