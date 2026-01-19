  • 會員
溫傑：大市存隱憂，現階段宜先行食糊？

19/01/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑


　　中證監指嚴查股市過度炒作等違規行為堅決防止大起大落，港股上星期連續4日上攻兩萬七關口皆無功而還，港股短線難突破？


 
　　美國總統特朗普再度就格陵蘭問題加劇與歐洲盟友的緊張關係。地緣政治不確定性升溫，金價、資源股值得跟進？ 

 

─────────────


───────────── 


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


