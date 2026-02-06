  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

溫鋼城：預期恒指今年24000點—25000點有支持

06/02/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　全球資產遭遇黑色星期四，納指與標普500指數連續第三個交易日下跌，標普500指數抹去今年以來的漲幅，投資者應如何自處？


 
　　貴金屬價格回落，現階段其避險功能已失效？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

683

下跌

1030

不變

385

無成交

627

恒生指數

26,603.39

最大成交額股票

00700

騰訊控股

550.500

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01952 雲頂新耀
  • 39.580
  • 02899 紫金礦業
  • 39.280
  • 00016 新鴻基地產
  • 127.200
  • 01357 美圖公司
  • 6.260
  • 01364 古茗
  • 30.660
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.560
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.710
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.240
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 429.000
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.500
  • 00700 騰訊控股
  • 550.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 245.000
  • 00981 中芯國際
  • 68.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 92.050
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 33.420
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.960
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.580
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 12:45  《午市前瞻》恒指難再大跌料二萬六關有支持，黃金價值仍在金價上望5500美元

06/02/2026 12:12  【地皮截標】牛頭角彩霞道住宅地接獲至少9份標書，新地、恒地及嘉華獨資入標

06/02/2026 12:06  恒指半日跌304點報26580，友邦挫半成滙控跌3%，理想推新車逆市漲半成

06/02/2026 11:30  【黎智英案】黎智英將於下周一判刑，控罪最高刑罰可判終身監禁

06/02/2026 10:46  【ＡＩ】美國軟件股年內蒸發1萬億，淡友獲利240億美元

06/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２５０億元，買騰訊沽長飛光纖光纜

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１１４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指難再大跌料二萬六關有支持 黃金價值仍在金價上望5500美元新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 幣市大地震比特幣曾見6萬美元逾58萬人爆倉，ETF急插9%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

AI驅動智慧管理 重塑知識管理與創新轉型新篇章
人氣文章

親子理財．李錦

用「免抑制」指示令孩子表現更好｜父母指示的重要性 (上) 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介新文章
人氣文章
致癌原因｜基因醫生揭5種體質易患癌，養成4大防癌習慣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 14:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 14:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 14:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/02/2026
港股 | 午市前瞻 | 恒指難再大跌料二萬六關有支持 黃金價值仍在金價上望5500美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區