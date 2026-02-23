溫傑：特朗普關稅司法戰告敗，不宜期望過高

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

特朗普援引《IEEPA》實施的對等關稅遭最高法院裁定違憲，隨即變陣簽署行政命令，改依《1974年貿易法》第122條對全球徵收10％關稅，隨後更發文加碼至15％並即時生效。環球市場將再陷關稅不確定性？





白宮證實特朗普將於3月底訪華，隨着最高法院裁定其關稅違憲，分析指此法律挫敗恐削弱其談判籌碼。關稅爭議再成中美會談焦點？

