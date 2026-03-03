黃瑋傑：恐慌指數高企，料市況維持波動

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，紐約期油曾漲12.4％，布蘭特期油一度飆13.65％，摩通警告，產油國恐於25日內被迫停產，相關觀點黄師傅又點睇？地緣局勢升溫，金價仲有得升？





由於戰爭導致霍爾木茲海峽航運遇阻，從中東向中國運輸原油的成本飆升至紀錄新高，航運股值得跟進？





另有，南方東英分銷銷售部副總裁張健朗醒你ETF攻略，全國兩會開幕前國指買得過？

