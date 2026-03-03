  • 會員
黃瑋傑：恐慌指數高企，料市況維持波動

03/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗 

 

　　伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，紐約期油曾漲12.4％，布蘭特期油一度飆13.65％，摩通警告，產油國恐於25日內被迫停產，相關觀點黄師傅又點睇？地緣局勢升溫，金價仲有得升？


 
　　由於戰爭導致霍爾木茲海峽航運遇阻，從中東向中國運輸原油的成本飆升至紀錄新高，航運股值得跟進？


 
　　另有，南方東英分銷銷售部副總裁張健朗醒你ETF攻略，全國兩會開幕前國指買得過？

 

其他航運股相關新聞：
中東戰火 | 霍爾木茲海峽航道受阻，中東赴華油輪運費創新高，航運股連日造好可揀買邊隻？
《Ａ股焦點》航運板塊持續走強，中遠海能等多隻A股漲停
【中東戰火】香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成
【中東戰火】大和：伊朗戰事影響航運供應鏈，料運費上漲利好航運公司惟長期情緒不利好
【中東戰火】美伊衝突加劇，中東至中國超大型油輪運費創新高


其他小米相關新聞：
小米 | 續受困記憶體加價兼新車交付按月大減，大行紛降目標，股價破底未宜沾手？
大行報告 | 法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四成半
《行業數據》機構：華為奪2025中國手機銷量第一，vivo第二，蘋果第三
《異動股》小米挫半成，遭多行齊削目標價麥格理降級至中性
雷軍：小米機器人已在汽車工廠實習，單次任務成功率等穩步提升，料未來5年大批量進入工廠工作
《外資精點》野村近乎腰斬小米目標價至33元，看淡今年智能手機及電動車業務
小米集團(01810)昨斥1億元回購302萬股，每股最高價33.14元

《盤後部署》港股利淡加劇望政策撐市，兩會前內需股先跌為敬不妨跟注撈底

太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙

太平洋航運(02343)宣布逾3億元股份購回計劃

【中東戰火】國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

【兩會在即】全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天

【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

【大行炒Ｄ乜】法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四成半

《財資快訊》美電跌報７﹒８０７３，一周拆息較上日微升至２﹒

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

預算案貫徹特區以穩行先策略新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

都叫上周四要避險新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆來襲！細看2026年三月星座塔羅運程預測
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
傷腎水果｜醫生揭4類人食1種水果恐致命，健康人士連食4個都中招新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
失眠救星｜478呼吸法網絡爆紅，獲英國NHS認證，網民實測大讚有效
