  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

林家亨：美對伊必勝，恒指愈跌愈買分注進場

05/03/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　恒指250天線失而復得，外圍反彈有力嗎？若守不住牛熊線，跌浪會持續嗎？


　　北水連日加倉騰訊，市場對遊戲投資禁令的憂慮是否已減退？阿里Qwen核心人物離職，對股價影響有多大？


 
　　傳部分中資金融機構正縮減中東債務資產敞口，涉及一間大型銀行限制阿布扎比政府旗下的金融實體提取雙邊貸款，亦涉及一間中資險企減持沙特主權債券等，內銀內險股要避一避？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02432

越疆

37.700

異動股

00568

山東墨龍

9.280

異動股

01208

五礦資源

8.980

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 84.700
  • 02800 盈富基金
  • 25.520
  • 02178 百勤油服
  • 0.193
  • 01635 大眾公用
  • 3.960
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 391.000
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.300
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.570
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.500
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.790
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.260
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 00005 滙豐控股
  • 133.900
  • 00388 香港交易所
  • 407.800
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.035
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.550
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 12:53  《午市前瞻》油價走勢對環球市場極關鍵，國策淘金振內需家電最值博

05/03/2026 12:13  恒指裂口位見阻力，半日升幅收窄至212點報25462，金融股反彈阿里連跌六日

05/03/2026 12:04  【中東戰火】據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議

05/03/2026 11:49  《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制

05/03/2026 11:45  《異動股》中國宏橋升3%，巴林鋁業暫停出貨倫敦鋁價一度漲半成

05/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、小米、統一企業、ASMPT及油股最新評級/目標價，瑞銀牛看中海油$33.6新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
人氣文章

玩樂假期

香港導盲犬協會慈善跑︱草地障礙堡壘挑戰＋遊戲攤位＋親親導盲犬＋寵物身體檢查新文章
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱職場氣場修煉全攻略：專業底氣＋骨氣堅守＋勇氣破局＋成事靠大氣＋正氣最關鍵新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益 新文章
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疱疹病毒警示｜30歲女子因嘴角感染上腦死亡，醫生揭3大危險症狀
人氣文章
名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音
人氣文章
名人保養｜鄭伊健夫婦筲箕灣食麵，52歲蒙嘉慧真實狀態被讚自然真我新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 15:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 15:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 15:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/03/2026
兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消...

05/03/2026 13:44

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區