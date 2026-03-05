林家亨：美對伊必勝，恒指愈跌愈買分注進場

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

恒指250天線失而復得，外圍反彈有力嗎？若守不住牛熊線，跌浪會持續嗎？



北水連日加倉騰訊，市場對遊戲投資禁令的憂慮是否已減退？阿里Qwen核心人物離職，對股價影響有多大？





傳部分中資金融機構正縮減中東債務資產敞口，涉及一間大型銀行限制阿布扎比政府旗下的金融實體提取雙邊貸款，亦涉及一間中資險企減持沙特主權債券等，內銀內險股要避一避？

