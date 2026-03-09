溫傑：恒指料24600點見支持，恐慌市勿迷信技術走勢

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美以襲擊伊朗石油設施，刺激油價突破每桶100美元，美股指數期貨開盤暴瀉，道指期貨下滑830點，跌幅1.8％；標指期貨下挫1.6％，納指100期貨回落1.7％，環球局勢持續波動？油金現階段還能追入?





港股上周五（6日）反彈，但北水連續第三日淨流出，本月暫時流走約80億元，若北水流出持續，港股反彈動力會否受限制？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89



其他中興通訊相關新聞：

中興通訊｜去年盈利及派息大減33%遭券商降目標，股價曾插近一成未宜沾手？

《Ａ股焦點》中興通訊AH同挫，去年淨利同比跌逾三成

《外資精點》花旗下調中興通訊目標價13%，去年及上季純利遜於預期

《異動股》中興通訊挫8%，去年核心純利跌45%減派末息，國內毛利率大減

中興通訊(00763)去年盈利56億人幣跌33%收入增一成，派息41.1分



其他油價/油股相關新聞：

中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？

大行報告 | 京東系、濠賭股、中海油、蒙牛及和黃醫藥最新評級/目標價，一click就知道

《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，年內四連漲

【中東戰火】伊朗戰事持久，G7即將釋放石油儲備壓抑價格？

《Ａ股行情》2月CPI創三年高，滬指半日跌1%，深成指及創業板均挫2%

【中東戰火】華僑銀行：中國對霍爾木茲海峽長期封鎖敏感度或低於許多亞洲國家

【中東戰火】霍爾木茲海峽續封鎖，紐約及布蘭特期油漲幅擴大

《Ａ股焦點》中東戰火推高油價，油股逆市揚，中海油A股近漲停

《異動股》伊朗堅拒投降油價破100美元，中石油現大漲近7%





【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票