  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

溫傑：恒指料24600點見支持，恐慌市勿迷信技術走勢

09/03/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美以襲擊伊朗石油設施，刺激油價突破每桶100美元，美股指數期貨開盤暴瀉，道指期貨下滑830點，跌幅1.8％；標指期貨下挫1.6％，納指100期貨回落1.7％，環球局勢持續波動？油金現階段還能追入?


 
　　港股上周五（6日）反彈，但北水連續第三日淨流出，本月暫時流走約80億元，若北水流出持續，港股反彈動力會否受限制？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89


其他中興通訊相關新聞：
中興通訊｜去年盈利及派息大減33%遭券商降目標，股價曾插近一成未宜沾手？
《Ａ股焦點》中興通訊AH同挫，去年淨利同比跌逾三成
《外資精點》花旗下調中興通訊目標價13%，去年及上季純利遜於預期
《異動股》中興通訊挫8%，去年核心純利跌45%減派末息，國內毛利率大減
中興通訊(00763)去年盈利56億人幣跌33%收入增一成，派息41.1分


其他油價/油股相關新聞：
中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？
大行報告 | 京東系、濠賭股、中海油、蒙牛及和黃醫藥最新評級/目標價，一click就知道
《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，年內四連漲
【中東戰火】伊朗戰事持久，G7即將釋放石油儲備壓抑價格？
《Ａ股行情》2月CPI創三年高，滬指半日跌1%，深成指及創業板均挫2%
【中東戰火】華僑銀行：中國對霍爾木茲海峽長期封鎖敏感度或低於許多亞洲國家
【中東戰火】霍爾木茲海峽續封鎖，紐約及布蘭特期油漲幅擴大
《Ａ股焦點》中東戰火推高油價，油股逆市揚，中海油A股近漲停
《異動股》伊朗堅拒投降油價破100美元，中石油現大漲近7%

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02503

中深建業

0.340

異動股

02911

希迪智駕

22.940

異動股

01643

現代中藥集團

1.670

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,774.41
    +272.86 (+0.574%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,795.94
    +55.92 (+0.830%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,685.02
    +297.34 (+1.328%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升524.617
變動率︰+2.521%
較港股︰+1.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升133.856
變動率︰+1.832%
較港股︰+3.05%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌58.991
變動率︰-2.532%
較港股︰+0.32%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.038
變動率︰-5.263%
較港股︰-4.11%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.055
變動率︰+5.614%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升19.680
變動率︰+3.199%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.475
變動率︰+2.877%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.350
變動率︰-6.250%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升55.410
變動率︰+5.503%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升10.495
變動率︰+5.160%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升201.955
變動率︰+4.950%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.505
變動率︰+4.802%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2026 15:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2026 15:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02503 中深建業
  • 0.340
  • 02911 希迪智駕
  • 22.940
  • 01643 現代中藥集團
  • 1.670
  • 02513 智譜
  • 575.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 997.000
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 41.280
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.800
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 113.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.500
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 129.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.700
  • 00700 騰訊控股
  • 516.000
  • 02628 中國人壽
  • 28.580
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.680
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.500
  • 目標︰--
  • 00220 統一企業中國
  • 8.170
  • 目標︰$8.90
  • 02629 MIRXES-B
  • 14.810
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/03/2026 17:06  《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口，中電守50天線彰避險價值

09/03/2026 17:38  按證公司優化安老按揭計劃，定息按揭首30年年利率降至4厘，實行綠色推廣

09/03/2026 17:25  《神州能源》發改委：三大油企及同業要做好成品油生產和調運，確保供應穩定

09/03/2026 17:06  《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，近四年最大漲幅

09/03/2026 17:54  和電(00215)全年盈轉虧2500萬元，派息5.21仙

09/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾３７２億元，買盈富基金沽中石化

09/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油評級至超配，瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級

09/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３４，隔夜拆息較上日軟至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創近三年高，滬指失四千一，大廠紛部署「AI龍蝦」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

一田限時優惠：會員9折、非會員95折！3月7-8日 超市滿$250／一田生活滿$1,000即減
人氣文章

手機情報站．徐帥

MWC世界流動通訊展｜各品牌手機升級攝力，Honor Robot Phone成全場焦點
人氣文章

財識兼收．止凡

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

單身派對=大型的真人版生存遊戲：單身派對趣事實錄
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手
人氣文章
柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道09/03/2026
定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗 | FOCUS | 極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

09/03/2026 14:36

中東戰火

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區