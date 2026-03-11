  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

熊麗萍：市況波動應平衡投資組合，與其追逐戰訊不如靜待良機

11/03/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地龍蝦熱度持續，杭州蕭山、合肥高新區政府推出補貼措施，力促OpenClawAI代理發展，騰訊開始內測基於OpenClaw打造的本地AI助手QClaw，支持微信遠程操控，惟同時，國家互聯網應急中心對「龍蝦」熱潮發布風險提示，龍蝦熱仲炒唔炒得過？

 

　　蔚來2025年第四季度首次實現季度盈利，營收達346.5億元人民幣，交付量超12.4萬輛，均創歷史新高。展望2026年第一季度，營收區間為244.8億至251.8億元人民幣，同比增幅超過100％。績後ADR收漲逾15％，蔚來業績造好可追入？

 

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

