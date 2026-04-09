林家亨：美聯儲減息時機大延後，恒指接近兩萬六宜減磅

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

阿里巴巴(09988)近日有好消息頻頻，神秘模型Happy Horse超越Seedance2.0成為AI視頻評測平台榜首，市傳該模型來自阿里旗下通義實驗室；另外，傳阿里重整AI團隊，新設技術委員會，又把通義實驗室升級，加速AI發展和建設。阿里獲北水追捧，現時為9988最後上車機會？





領展(00823)以約15億港元溢價出售新加坡零售物業，領展表示有意增加在新加坡的投資比重的同時，定期檢視旗下資產是否繼續持有，是次出售所得資金若果超出短期需要，將回饋基金持有人，憧憬增加派息？

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