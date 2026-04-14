黃瑋傑：VIX若降至17恒指或回年內高位，惟26300阻力不容輕視

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑＼南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

美國總統特朗普在白宮向記者表示，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議，其後油價回落至100美元下方，標指亦收復伊朗戰事以來失地，港股見曙光？





據外電報道，內地電動車電池巨頭寧德時代(03750)擬配股集資最多50億美元（約391.64億港元），目前正與投行協商相關事宜。彭博亦指，寧德時代也探索發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。是次集資金額將超越上市集資的360億港元，寧德時代有集資需求？股價勢承壓

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