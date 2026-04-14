  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

黃瑋傑：VIX若降至17恒指或回年內高位，惟26300阻力不容輕視

14/04/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑＼南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　美國總統特朗普在白宮向記者表示，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議，其後油價回落至100美元下方，標指亦收復伊朗戰事以來失地，港股見曙光？


 
　　據外電報道，內地電動車電池巨頭寧德時代(03750)擬配股集資最多50億美元（約391.64億港元），目前正與投行協商相關事宜。彭博亦指，寧德時代也探索發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。是次集資金額將超越上市集資的360億港元，寧德時代有集資需求？股價勢承壓

 

　　 另有南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗醒大家ETF部署攻略！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他寧德時代相關新聞：
寧德時代 | 績前突傳趁高配股抽水50億美元，股價曾插逾半成可否趁機吸？
大行報告 | 寧德時代、港交所、內險、濠賭及鋰業股最新評級/目標價，一表盡掌握
《券商精點》中信里昂：寧德時代配股利多於弊，維持「優於大市」評級
《Ａ股焦點》寧德時代據悉配股，股價提前漲，早盤AH齊挫
《中越關係》越南國家主席蘇林本周訪華，料達成潛在飛機交易
寧德時代據悉考慮在港配股，籌資規模最高50億美元


其他鋰業股相關新聞：
鋰業股 | 行業高景氣疊加政策利好，贛鋒天齊六連升仍可追入？
《中國要聞》工信部：開展鋰電池、光伏組件等重點產品質量檢查
天齊鋰業(09696)提名重選3執董，3人任獨董

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01657

樺欣控股

22.400

異動股

00585

意力國際

2.110

異動股

03625

傅里葉

148.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01657 樺欣控股
  • 22.400
  • 00585 意力國際
  • 2.110
  • 03625 傅里葉
  • 148.000
  • 06166 劍橋科技
  • 89.150
  • 03881 希迪智駕
  • 31.240
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.340
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.110
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 7.850
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.840
  • 目標︰$26.50
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 44.640
  • 09992 泡泡瑪特
  • 161.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 85.100
  • 00700 騰訊控股
  • 493.200
報章貼士
  • 01378 中國宏橋
  • 39.040
  • 目標︰$41.00
  • 02121 創新奇智
  • 4.890
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2026 17:15  《盤後部署》恒指見黃金交叉惟成交弱待利好落地，油價或回落宜吼國泰

14/04/2026 18:20  行政長官會同行政會議批准從外匯基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金

14/04/2026 14:10  【滙豐投資峰會】滙控艾橋智：霍爾木茲海峽關閉成全球經濟最大擔憂

14/04/2026 18:06  【新股上市】消息指長光辰芯(03277)公售部分超購1140倍

14/04/2026 18:45  政府：最快10月實施「部門首長責任制」，設兩級調查機制

14/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒１７億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

14/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀下調百度港交所目標，麥格理花旗看淡濠賭股

14/04/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３４２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升211點收報25872，泡泡瑪特升逾6%，信義光能逆市跌3%新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 中國油輪RichStarry號據報率先突破美軍封鎖，通過霍爾木茲海峽新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

是時候改革燃油監管制度新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李明德：恒指轉強需達成兩條件，兩矚目新股抽得過
人氣文章

娛樂

金像獎2026｜4月19日隆重舉行，18獎項完整候選名單，《世外》硬拼《風林火山》《尋秦記》
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜 花入饌以嗅覺牽動味覺新文章
人氣文章
中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療新文章
人氣文章
健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 23:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/04/2026
神州經脈 | 3月出口放緩進口激增，許家印八宗罪候判，股匯齊漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區