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黃瑋傑：恒指下一目標看26700，留意恐慌指數防範市場波動

21/04/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑 

 

　　大摩預期5月至7月恒指仍然波動，影響因素包括中美元首會晤、企業業績和MiniMax(00100)限售股解禁等等，後市傾向謹慎？有乜因素需要注意？大摩認為恒生指數年底目標27500點，恒指升上26300點後，確定上望2月區間位置？

 

　　天齊鋰業(09696)公告，預計2026年第一季度淨利潤為17億至20億元人民幣，同比增長1530.31％至1818.01％。預計本報告期營業收入較上年同期大幅上升，受益於新能源產業發展與下游需求增長等多重利好因素驅動，本報告期公司主要鋰產品的銷售均價較上年同期均明顯增長。天齊鋰業近期走勢強勁，投資者將趁好消息出貨？

 

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