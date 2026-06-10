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熊麗萍：美聯儲局加息勢在必行，美股高位回調短線料加劇波動

10/06/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　本周五（12日）即將舉辦全球矚目的世界盃，那些板塊將受惠，那些板塊又會被狙擊？大摩和細摩同時警告世界盃會分流澳門高端客時間同資金，甚至預測今個月賭收按年要倒跌1％，而啤酒作為看球標配，是否又可以提前部署？


 
　　美國今晚公布5月消費者物價指數，市場普遍預期升幅進一步擴大，恐怕會創三年來新高，美債交易員大舉押注聯儲會今年將多次加息，不排除最快9月就會行動，投資者要提前避一避？

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 16:30
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