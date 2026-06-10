熊麗萍：美聯儲局加息勢在必行，美股高位回調短線料加劇波動

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

本周五（12日）即將舉辦全球矚目的世界盃，那些板塊將受惠，那些板塊又會被狙擊？大摩和細摩同時警告世界盃會分流澳門高端客時間同資金，甚至預測今個月賭收按年要倒跌1％，而啤酒作為看球標配，是否又可以提前部署？





美國今晚公布5月消費者物價指數，市場普遍預期升幅進一步擴大，恐怕會創三年來新高，美債交易員大舉押注聯儲會今年將多次加息，不排除最快9月就會行動，投資者要提前避一避？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他銀行股相關新聞：

銀行股 | 憂內地整頓非法跨境投資影響業務發展，滙控渣打獲大行力撐股價照插未宜沾手？

滙豐促成騰訊發行新一批美元及人民幣票據

【跨境炒股】陳茂波:內地整治行動目的將資金流動規範在合規渠道，研進一步完善跨境理財通

【跨境炒股】證監會:香港持牌公司可為內地投資者開立新帳戶，惟須符合規定



其他電訊股相關新聞：

【跌市買D乜】傳內地擬投入2萬億人幣建數據中心，電訊三寶逆市造好可以點部署？

【ＡＩ】瑞銀：中國據報推2萬億AI數據中心建設計劃，中芯、華虹等將受惠

中銀香港、中國移動香港與京東集團達成跨行業戰略合作，京東商品陸續進駐BoC Pay+專屬購物平台MyLink商城

【大國博弈】聯通(00762):美國限制營運提案或嚴重擾亂全球通信網絡

《券商精點》中信里昂：中國2萬億元AI建設計劃將令科技股多個領域受惠

《Ａ股焦點》三大電訊商走高，傳內地擬建數據中心由中移動等國企運營

《外資精點》高盛:中國光纖電纜需求仍然強勁，維持長飛光纖光纜「中性」評級

《異動股》中聯通中電信齊漲6%，中國擬五年投入2萬億人幣建數據中心

《Ａ股行情》滬綜指低開0.62%，台灣擬收緊AI芯片對大陸出口管制





【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票