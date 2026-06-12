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溫鋼城：料美聯儲局年內不加息，科網龍頭目前最跑輸港股「蝕底」

12/06/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美股周四（11日）大幅收高，三大指數全線上漲。市場情緒顯著回暖，主要受美國總統特朗普宣布取消原定對伊朗發動的打擊行動，並確認美伊核協議文件已基本定稿，預計快將簽署。道指收市升929.97點；標指升127.31點；納指升640.16點。港股昨日兩萬四關失而復得，今日可借勢反彈？


 
　　618大促在即，北京市場監督管理局卻約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音及小紅書共五家電商平台，旨在防範化解「6-18」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險。市場憂慮平台補貼競爭模式或受監管收緊，電商股大促憧憬冇得炒？

 

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