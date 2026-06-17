熊麗萍：議息會議聚焦沃什改革方向，港股跑輸外圍削投資者入市信心

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美聯儲局於16至17日一連兩日舉行議息會議，為新任主席沃什上場後首次主持議息。市場普遍預期美聯儲局今次將按兵不動，但更關注點陣圖會否推遲減息預期。瑞銀最新報告指出，已將美聯儲局的減息預期推遲至2027年3月及6月，Conita又點睇？





日本央行將短期政策利率上調至約1％。面對國內通膨持續走高的現狀，日本借貸成本創下31年新高。此次升息幅度為25個基點，符合市場普遍預期。日本進入加息周期會否吸引港股資金流走？

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