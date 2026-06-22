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溫傑：特朗普朝令夕改需盯緊債息，恒指下跌空間料有限本周或反彈

22/06/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

 

　　美伊在瑞士談判因黎巴嫩戰事延期後，於周日（21日）正式啟動。但會談伊始又起波瀾，特朗普發帖稱，若德黑蘭不立即阻止黎巴嫩真主黨製造麻煩，美軍將再次猛烈打擊伊朗。伊媒稱，伊方代表因川普的最新威脅而離開會場，但知情人士透露會談仍在繼續。市場是否過早反映和平預期？


 
　　內地年中購物節618完結，其中京東(09618)公布，今年618下單用戶數再創新高。其中3C數碼AI產品成交額按年倍增，高端手機成交額多3倍，高端輕薄電腦亦多1倍，同時集團海外業務亦錄得高速增長這個趨勢對京東、小米(01810)、聯想(00992)以及整個科技消費板塊有否新的投資啟示？

 

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