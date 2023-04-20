  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

英外相:將中國視作威脅或機會之間不是非黑即白

20/04/2023

　　英國外相祁湛明接受英國傳媒訪問時表示，英國不應將中國拒諸門外，強調將中國視作威脅或機會之間不是非黑即白，如果英國斷絕對華往來，原本對中國的影響力就無從發揮，將嚴重損害英國國家利益；但他亦指願意與北京接觸，並不等於要在有嚴重分歧的領域進行拉攏，不追究中方責任。

英外相:不同意台海問題屬中國內部事務

　　祁湛明強調，不同意台海問題屬於中國的內部事務，透過取得共識，而非武力，和平解決北京連日圍台軍演的局勢，符合全球所有人的利益。祁湛明又指，英國上月獲准加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》(CPTPP)後，可能會與其他成員國阻止中國加入，指沒有打算容許所重視的高標準遭削弱。

德國外長:中國成為系統性競爭對手的部分愈來愈多

　　此外，德國外長貝爾伯克在國會總結上周訪華行程，形容此行部分行程令她感到震驚，但未有具體提及是甚麼部分。她表示，北京在與德國的關係中，成為系統性競爭對手的部分愈來愈多，指中國雖然是德國的最大貿易夥伴，但不等於有最重要的地位，強調政府不想重蹈覆轍，包括重犯認為貿易可以改變專制政權的錯誤。貝爾伯克提到，中國有責任為世界和平付出努力，特別要在俄烏戰事上運用對俄羅斯的影響力；她歡迎北京承諾不向俄方提供武器，包括軍民兩用物品，將觀察中方實踐承諾的情況。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.241

異動股

00312

歲寶百貨

0.036

異動股

00291

華潤啤酒

32.250

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.241
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.036
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.150
  • 00570 中國中藥
  • 4.320
  • 06862 海底撈
  • 13.580
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.600
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.800
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 94.700
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 322.200
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.850
  • 00700 騰訊控股
  • 268.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.100
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.850
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 160.000
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.420
即時重點新聞

05/03/2024 14:01  恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

張致恒稱有兩份工作但因湊仔無法出門！指安頓後會逐一還錢！網民：點解你生，人哋要幫你養？
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
人氣文章

娛樂情報

黎諾懿《婚後事》全裸露「股」出浴無用替身！太太李潔瑩竟嫌老公籮柚「唔夠Fit」
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

《繁花》重現上海時尚！胡歌「寶總」從西裝到大衣，盡顯低調典雅的紳士形象
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

百億富豪名廚主理隱世中菜！融合潮州菜及粵菜，帶來幾近失傳的古法菜昆崙鮑甫、豬油鹽泥肉煲仔飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病症狀｜ 台灣女模與糖尿共存14年！經常口渴半夜喝水、體重驟降，求醫發現血糖嚴重超標！即睇糖尿病成因+病徵
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？ 1新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金