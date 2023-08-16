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在遭媒體批評救災不力後，拜登將前往夏威夷災場視察

16/08/2023

　　面對媒體及公眾對其救災不力的批評，美國總統拜登周二(15日)表示，他將和妻子吉爾盡快前往夏威夷州。他稱，已與夏威夷州長格林就火災進行了交談，希望確保訪問不會干擾救災。


　　毛伊島山火是美國100多年來最致命的一次天災，目前死亡人數已經達到99人，仍有上千人失蹤，搜尋失蹤人員的行動仍在繼續。外界對拜登親自視察毛伊島的壓力愈來愈大。

 

撰文：經濟通市場國金組

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