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習近平稱中澳關係走上正路，將發揮兩國自貿協定潛能

07/11/2023

　　中澳關係近月有顯著修復，中國國家主席習近平昨日（6日）下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳洲總理阿爾巴內塞。

 


　　根據《新華社》通稿，習近平形容阿爾巴內塞今次訪問可以說是承前啟後、繼往開來，他指在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路，中澳沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴，雙方應該在世界大勢的深刻變化中把握中澳關係正確發展方向。


　　習近平表示，中澳要充分發揮中澳自由貿易協定潛能，拓展氣候變化、綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系，為兩國企業投資經營提供良好營商環境；兩國政府要支持立法機構、政黨、智庫、青年、地方開展交流，為人員往來創造更多便利條件，增進兩國人民相知相親，築牢兩國友好的民意基礎。。習近平強調中國在亞太地區不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗，雙方要警惕和反對那些把亞太地區搞亂的企圖。習近平表示，中方願同澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。

阿爾巴內塞：會談非常積極，邀習近平訪澳

　　阿爾巴內塞在雙方會面後的新聞發布會上表示，他與習近平進行了「非常積極的會談」，討論了兩國之間的貿易和經濟關係，會議持續了一個多小時，雙方談到了人權問題和有關地區穩定的話題。阿爾巴內塞表示，習近平對全球衝突的影響表達了擔憂，包括俄烏戰爭和中東衝突。阿爾巴內塞重申澳洲支持維持台灣現狀；另外他還邀請習近平訪澳。

 

撰文:經濟通中國組

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