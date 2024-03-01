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以巴衝突| 巴人爭搶救援物資爆發混亂112死，以軍被指曾開槍

01/03/2024

．一群巴人在輪候救援物資時發生爭搶

．以軍對人群開槍，導致至少112人死760人傷

．以色列反指是貨車撞倒人群，導致人踩人。

 

加沙地帶周四爆發本輪以巴衝突以來最血腥的人道救援災難，一群巴人在輪候救援物資時發生爭搶。巴人衛生部門指，以軍對人群開槍，導致至少112人死760人傷。以色列反指是貨車撞倒人群，導致人踩人。

 

　　加沙地帶周四（29日）爆發本輪以巴衝突以來最血腥的人道救援災難，一群巴人在輪候救援物資時發生爭搶。巴人衛生部門指，以軍對人群開槍，導致至少112人死760人傷。以色列反指是貨車撞倒人群，導致人踩人

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　　事發現場位於加沙城西區的拉希德街。加沙衛生部門指控，以軍向爭搶糧食援助的巴人開槍，造成大量人員傷亡，是大屠殺。沙特阿拉伯隨即批評以軍針對手無寸鐵平民。


　　聯合國秘書長古特雷斯亦不點名譴責平民致命事件，並指出聯合國已一個多星期未能向巴人提供救援。


　　事件將為以色列帶來更大國際輿論壓力。以色列總理辦公室反指事件是悲劇，當時巴人湧向救援貨車，司機開車離開時撞向人群，導致數十人被撞死。但以國內部消息人士承認，由於事發現場有一批以軍坦克，以軍為免受威脅曾向人群開槍。

 

撰文：經濟通國金組

 

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