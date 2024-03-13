美國大選| 拜登贏得喬治亞州初選，已確保民主黨總統候選人地位
13/03/2024
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美國總統拜登在喬治亞州的民主黨初選勝出
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可以確保贏得民主黨總統候選人地位
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朗普周二獲得喬治亞、密西西比等州的共和黨初選
據《美聯社》報道，美國總統拜登周二（12日）在喬治亞州的民主黨初選勝出，已贏得足夠黨代表票，可以確保贏得民主黨總統候選人地位。
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拜登已獲得1968張黨代表票，超過贏得提名所需的得票。另一方面，前總統特朗普周二獲得喬治亞、密西西比等州的共和黨初選，亦幾乎篤定將在11月的總統大選再次與拜登對決。
撰文：經濟通市場國金組
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