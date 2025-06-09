特朗普釀加州美麗風景線，州長紐森與白宮對抗升級

美國總統特朗普下令聯邦執法部門，對加州洛杉磯的非法移民採取大規模突襲拘捕行動，並授權防長加派兩千名國民警衛軍前往當地平定騷亂。事件引發加州民主黨州政府不滿，直指白宮越權和非法。

白宮在聲明中表示，特朗普指示美國北方司令部接管國民警衛軍，並派遣士兵前往該地區駐紮60天，或由國防部長酌情決定。特朗普周日（8日）前往大衛營途中，對記者誓言將向加州派遣一切必要人員平定騷亂。

白宮奪下加州國民軍權

特朗普說：「我們將在各地部署軍隊，我們不會讓這種事情發生在我們的國家。」加州州政府則反指聯邦政府的部署是出於政治目的，顯示雙方意見不一。加州民主黨州長紐森與白宮的對抗升級，要求特朗普將國民警衛軍從洛杉磯街頭撤走，遠離正在舉行的示威活動。

紐森在X上發帖稱，部署國民警衛隊的命令是「非法」，並呼籲特朗普將警衛軍指揮權歸還給州長辦公室。紐森還表示，白宮部署國民警衛軍的決定並未征求他的意見，他譴責特朗普此舉是越權行為，意在加劇緊張局勢。

紐森：聯邦政府故意制造混亂

紐森稱：「聯邦政府正在制造混亂，這樣他們就有借口升級局勢。」據北方司令部消息，加州國民警衛軍第79步兵旅戰鬥隊約300名士兵，已經部署到大洛杉磯地區的三個地點。該司令部在X上的帖子中表示，國民警衛軍的重點是「聯邦財產和人員的安全與保護」。

周日，洛杉磯一處聯邦拘留中心外的抗議者遭到催淚瓦斯攻擊，截至下午3時左右，全市至少發生了三起抗議活動。

國防部長赫格塞斯表示，如果抗議活動加劇，下一步可能會派遣海軍陸戰隊。紐森稱，這是「瘋狂」的決定。赫格塞斯則反駁說，是紐森讓暴力事件失控。

撰文：經濟通國金組

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