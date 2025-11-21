  • 會員
美國議息 | 聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧

21/11/2025

美國議息 | 聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧

 

 

　　聯儲局三名高層在周四（20日）相繼表態，反對特朗普政府推進的大幅降息政策，預示該局內部意見分歧加劇，　12月利率政策難料。

 

巴爾：央行降息需保持謹慎

 

　　聯儲會理事巴爾（Michael Barr）在華盛頓的一場活動上表示，央行在考慮進一步降息時，需保持謹慎。

 

　　他說：「我擔心通脹率仍在3%左右，而我們的目標是2%，聯儲會承諾要實現這一目標。因此，我們現在在制定貨幣政策時必須小心謹慎，確保實現雙重使命的平衡。」

 

　　巴爾在9月和10月的議息會上支持降息，但此前尚未就12月會議給出明確信號。外間認為，他可能成為會議上的關鍵一票。

 

古爾斯比：通脹可能朝錯誤方向發展

 

　　當日較早前，芝加哥聯儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）也表示，他仍對12月會議上再次降息持謹慎態度。他說：「通脹似乎有點停滯不前，甚至有跡象顯示其在朝錯誤的方向發展。這讓我有點不安。」

 

罕默克：降息可能增加金融穩定風險

 

　　克利夫蘭聯邦儲備銀行行長罕默克（Beth Hammack）也表示，9月的就業數據較為「陳舊」。她重申反對進一步降息，並稱降息可能增加金融穩定風險。

 

　　她說：「為了支撐勞動力市場而降低利率，可能會延長當前的高通脹時期，也可能鼓勵金融市場中的風險偏好。」「這意味著，一旦下一輪經濟下行來臨，規模可能會比原本更大，對經濟的衝擊也將更深。」

 

　　此外，費城聯儲行長保爾森（Anna Paulson）態度模糊。她表示對下個月的利率決策會議持謹慎態度，但同時指就業市場疲軟令她更加擔憂。

 

　　保爾森說：「每次降息都會提高下一次降息的門檻。但比起通脹，我仍然更擔心勞動力市場，預計從現在到下次會議之間會了解到更多信息。」

 

　　白宮仍然強烈要求聯儲局大幅減息。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，如果他是聯儲局主席，「現在就會降息」，因為他認為「數據表明我們應該這樣做」。哈塞特談及聯儲會主席遴選過程時還表示：「我很榮幸被列入候選人名單，並期待總統的決定。」

撰文：經濟通國金組

