中東戰火 | 美伊談判前夕生變，美戰機擊落伊朗無人機

04/02/2026

中東戰火 | 美伊談判前夕生變，美戰機擊落伊朗無人機

 

 

　　中東地緣政治風險於周二(3日)升溫。就在華府與德黑蘭擬重啟核談判之際，消息指伊朗突然要求更改談判地點及形式，不僅尋求排除波斯灣周邊國家的參與，更堅持改為雙邊會談。


　
　　與此同時，美軍證實美伊雙方在霍爾木茲海峽及阿拉伯海發生兩宗軍事摩擦，其中一架伊朗無人機因過度逼近美軍「林肯號」航母，遭F-35戰機擊落。


　
　　據美國新聞網站Axios引述知情人士，原定於本周五(6日)舉行的美伊談判出現變數。伊朗方面向美方要求將會談地點由原定的土耳其伊斯坦堡，移師至阿曼。更關鍵的是，德黑蘭方面據報拒絕讓沙特阿拉伯、埃及、土耳其及阿曼等地區持份者以觀察員身份列席，堅持談判必須在嚴格的雙邊形式下進行。

 

軍事層面摩擦加劇

 

　　外交博弈之外，軍事層面的摩擦亦顯著加劇。美國官員向路透社證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊在短短六小時內，針對美軍及商船採取了兩次極具挑釁性的行動。

 

　　首宗事件發生於霍爾木茲海峽。多艘革命衛隊快速攻擊艇，試圖逼近並強行登上一艘懸掛美國國旗的商船。美軍隨即調派驅逐艦趕赴現場，並在空軍支援下進行護航，伊朗快艇隨後迅速撤離，雙方未有爆發直接交火。


　
　　此外，美軍中央司令部發言人指出，一架伊朗無人機據報在距離伊朗南部海岸約500英里處，以意圖不明的姿態高速逼近正在巡航的美軍「林肯號」航空母艦。美軍隨即採取自衛行動，從航母緊急升空的一架F-35C隱身戰機發射導彈將其擊落。

撰文：經濟通國金組

