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中東戰火 | 假和談真備戰？特朗普下令82師2000名傘兵赴中東

25/03/2026

中東戰火 | 假和談真備戰？特朗普下令82師2000名傘兵赴中東

 

 

　　伊朗戰火周三（25日）已持續26日，美國總統特朗普聲稱正與伊朗談判之際，卻據報下令向中東增派2000名第82空降師士兵。

 

　　知情人士稱，特朗普發出的口頭命令，涉及約兩個營及相關支援部隊。此外，還有兩支海軍陸戰隊遠征部隊的約5000名士兵，預計將在未來幾天抵達中東。

 

　　分析指，這批部隊可能奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島、佔領伊朗沿海地區，或參與搜繳伊朗核材料的行動。

 

　　白宮強調，所有關於部隊部署的公告都將由戰爭部發布，而特朗普「可以動用所有軍事選項。」受相關報導影響，周二（24日）美股下跌，油價上漲。

 

　　駐紮在北卡羅來納州布拉格堡的第82空降師是一支精銳快速反應部隊，經過專門設計和訓練，可在18小時內部署至全球任何地區。該部隊具備執行突襲任務以及奪取機場等高價值目標的能力。

 

以媒：特朗普欲在4月9日前結束戰爭

 

　　與此同時，特朗普繼續釋放和談訊息，暗示伊朗拿出了一份展示談判誠意的「禮物」，與經由霍爾木茲海峽的能源貿易有關。

 

　　據以色列媒體《Ynet》引述當地官員消息，特朗普政府已將4月9日定為結束伊朗戰爭的目標日期。目前距離該日期仍有約三周時間，預計美國與伊朗代表本周將在巴基斯坦舉行談判。

撰文：經濟通國金組

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