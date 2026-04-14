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中東戰火 | 伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「可以逐步讓此事收尾了！」

14/04/2026

中東戰火 | 伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「可以逐步讓此事收尾了！」

 

 

　　伊朗戰事進入第7周，據知情人士透露，美國副總統萬斯主導的伊斯蘭堡會談未取得突破後，雙方正就舉行新一輪面對面談判展開磋商，以尋求達成更長期的停火協議。

 

　　萬斯周一（13日）在接受霍士新聞採訪時，回應有關伊朗戰爭導致美國能源價格上漲的問題，說：「我認為我們已經實現了目標，可以開始逐步讓此事收尾了。」

 

　　他表示，政府知道高油價正在給美國民眾帶來痛苦，並補充說：「這就是為什麼我們正在積極談判，努力降低能源價格。我們將繼續努力。」他同時強調，伊朗的下一步將決定未來是否舉行面對面談判。

 

　　匿名的知情人士表示，美伊為期兩周的停火協議將於下周到期，雙方目標是在此之前舉行新一輪會談。一個設想是重返伊斯蘭堡進行第二輪談判，但也在考慮其他地點。

 

伊朗總統：準備在國際法框架內繼續和談

 

　　伊朗總統佩澤希齊揚則在政府官方新聞平台發布聲明，表示伊朗準備在國際法律法規的框架內，繼續進行和平談判。他警告稱，對地區安全的任何威脅都將「對全球貿易產生廣泛影響」。

 

　　佩澤希齊揚還稱，美國的過度要求以及缺乏政治意願，導致協議未能敲定。他呼籲歐洲發揮建設性作用，鼓勵美國遵守相關框架。

撰文：經濟通國金組

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