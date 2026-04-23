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中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參議長已被解職

23/04/2026

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參議長已被解職

 

 

　　伊朗戰事周四（23日）進入第55天，美國海軍正於霍爾木茲海峽執行對伊朗港口封鎖行動的關鍵時期，五角大樓宣布美國海軍部長費蘭卸任，並即時生效。

 

　　事件再度反映美軍對伊朗作戰的失利，且正激化特朗普政府與軍事將領的矛盾。此前，戰爭部長赫格塞斯已解除陸軍參謀長喬治的職務。

 

　　費蘭是特朗普任命的官員，於2024年底獲得提名，並在2025年1月就職，任期僅約一年多。

 

美軍：已在霍爾木茲海峽攔截29艘船

 

　　美軍中央司令部則於周三（22日）聲稱，美國海軍在霍爾木茲海峽封鎖行動中已攔截29艘船，並要求這些船掉頭或返回港口。司令部否認有關部分商船成功繞過封鎖的報道。

 

　　另據路透社引述消息人士報道，美國海軍還在亞洲水域扣押至少3艘伊朗油輪。報道稱，美軍攔截至少3艘懸掛伊朗國旗的油輪，並正將其從印度、馬來西亞和斯里蘭卡沿海的位置押走。

 

　　被扣押的船隻之一是「深海」(Deep Sea)號超級油輪，船上部分裝載著原油。另一艘被扣押的是較小的「塞文」(Sevin)號油輪，其最大載重量為100萬桶，當時裝載了65%。這兩艘船是在馬來西亞沿海被發現。

 

　　此外，滿載的「多雷納」(Dorena)號油輪也被攔截。該船載重量為200萬桶，三天前位於印度南部沿海。

撰文：經濟通國金組

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