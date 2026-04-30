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美國議息 | 鮑威爾卸任聯儲局主席後將留任理事，特朗普嘲他「搵唔到工」

30/04/2026

美國議息 | 鮑威爾卸任聯儲局主席後將留任理事，特朗普嘲他「搵唔到工」

 

 

　　美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，聯邦公開市場委員會一如市場預期按兵不動。聯儲局主席鮑威爾周三（29日）在會後宣布，在5月中旬卸任主席一職後，將繼續留任聯儲局理事。

 

　　是次決議最終以8票贊成、4票反對，通過將聯邦基金指標利率目標區間維持在3.5厘至3.75厘。投票比數顯示委員會內部出現自1992年以來最巨大的政策分歧。

 

　　其中聯儲局理事米蘭屬「鴿派」，傾向於進一步減息。委員包括哈馬克、卡什卡利及洛根則偏向「鷹派」，投票反對任何放鬆貨幣政策的舉動。

 

鮑威爾承諾低調行事

 

　　鮑威爾在會後強調，在轉任普通理事期間，他將保持低調行事，並會在自己認為時機合適之時才正式離開聯儲局。回顧歷史，聯儲局主席在完成任期後繼續留任理事的情況極為罕見，上一回已要追溯至1948年。

 

　　對於破例留任的決定，鮑威爾解釋，近期發生的一連串事件令他除了留下來外別無選擇。他特別澄清，此舉絕非意圖干預美國總統特朗普所施壓的減息旨意；同時亦重申，這與聯儲局理事庫克近期遭特朗普政府起訴的風波毫無關聯。

 

　　按照法定規範，其作為聯儲局理事的任期最長可延續至2028年1月。特朗普在Truth Social上發帖寫道，鮑威爾「想留在聯儲局，因為他在其他地方找不到工作--沒人想要他。」

撰文：經濟通國金組

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