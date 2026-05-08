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國際要聞 | 郵輪漢坦病毒個案增至八宗，潛伏期達六周，世衛強調不是另一場新冠

08/05/2026

國際要聞 | 郵輪漢坦病毒個案增至八宗，潛伏期達六周，世衛強調不是另一場新冠

 

　　世界衛生組織表示，荷蘭郵輪洪迪厄斯號至今報告八宗涉及漢坦病毒的個案，但強調不是另一場新冠疫情，只要做好公共衛生措施，疫情預計會受控。

　　世衛總幹事譚德塞在記者會表示，八宗個案都涉及曾經身處郵輪的人員，包括五宗確診和三宗懷疑個案，八人當中有三人死亡，涉及的是漢坦病毒的家族成員、可以人傳人的安第斯病毒，這種病毒主要出現在拉丁美洲。

　　洪迪厄斯號正前往西班牙加那利群島靠岸。譚德塞說，目前船上其餘乘客和船員都無出現病徵，不過由於病毒潛伏期最長可達六星期，可能出現更多病例，但引發更廣泛公共衛生風險的機會依然較低。

　　他又表示，最先確診並已逝世的一對荷蘭夫婦，4月1日登船前曾經前往阿根廷、智利和烏拉圭觀鳥，期間到過有攜帶安第斯病毒的鼠類出沒地區，世衛正與阿根廷合作追蹤這對夫婦的行蹤。

　　郵輪公司表示，至少29名乘客早前在英國海外領地聖赫勒拿島落船，衛生部門正緊急追蹤他們的下落。

撰文：經濟通國金組

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