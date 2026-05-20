習普會 | 《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，習近平：堅定推進「背靠背」戰略協作

俄羅斯總統普京昨晚深夜抵達北京，對中國展開為期兩天的國事訪問。國家主席習近平今早在人民大會堂東門外廣場舉行儀式歡迎普京訪華，兩人之後先舉行小範圍會談，再舉行大範圍會談。會談後，兩人共同出席合作文件簽字儀式，並將共同會見記者。

在小範圍會談期間，兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。習近平表示，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，《中俄睦鄰友好合作條約》的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支持《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

習近平：中俄要推動構建更公正合理全球治理體系

習近平並指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為兩國能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。

習近平稱，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高質量的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。​​​​



習近平：中東海灣地區全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取

對於中東局勢，習近平表示，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。戰事盡早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。「我提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻」。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票